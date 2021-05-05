https://ria.ru/20210505/g7-1731236446.html

Страны G7 высказались за стабилизацию отношений с Россией

Страны G7 высказались за стабилизацию отношений с Россией

Страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, говорится в коммюнике после встречи глав МИД "Группы семи" в Лондоне. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:14

2021-05-05T20:14

2021-05-05T20:59

россия

g7

в мире

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ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Страны G7 заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, говорится в коммюнике после встречи глав МИД "Группы семи" в Лондоне.G7 намерена и дальше сотрудничать с Москвой в вопросах "разрешения региональных кризисов и глобальных вызовов" — изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, "мирного экономического развития" и защиты окружающей среды в Арктике."Тем не менее мы продолжим наращивать наши коллективные возможности по сдерживанию поведения России, которое угрожает сложившейся международной системе, в том числе в киберсреде и в области дезинформации", — сказано в заявлении министров.Крым и ДонбассЧлены G7 призвали российские власти принять меры по "деэскалации ситуации" на границе с Украиной и в Крыму и "отвести войска". Как утверждают в "группе семи", Москва не дала "внятного ответа" по поводу действий своих Вооруженных сил. При этом "семерка" выразила поддержку нормандскому процессу."Семерка" поддержала инициативу по созданию "Крымской платформы" — саммита, на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма."Безответственное поведение"Главы МИД "семерки" взволнованы тем, что Россия продолжает вести себя "негативно, безответственно и дестабилизирующе", говорится в коммюнике."Мы остаемся глубоко обеспокоенными относительно ухудшения ситуации с правами человека, систематическим давлением на оппозицию, правозащитников, независимое гражданское общество и медиа", — отмечается в заявлении.G7 без РоссииВ 2014 году формат "Большой восьмерки" сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.В последние годы неоднократно поднимался вопрос о необходимости возвращения России в состав организации. В 2020 году Дональд Трамп заявлял, что присутствия Москвы в G7 требует здравый смысл, и хотел пригласить Россию на саммит. Однако в Кремле подчеркивали, что участие в "Большой семерке" — не самоцель для России. Москва рассматривает формат "Двадцатки" как более предпочтительный.

https://ria.ru/20210505/balans-1731211173.html

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россия, g7, в мире