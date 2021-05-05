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Осужденный за домашнее насилие житель Франции сжег жену прямо на улице
Осужденный за домашнее насилие житель Франции сжег жену прямо на улице
Житель французского города Мериньяк в департаменте Жиронда жестоко расправился с женой и матерью их троих детей, злоумышленник задержан и взят под стражу,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:22
2021-05-05T17:52
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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Житель французского города Мериньяк в департаменте Жиронда жестоко расправился с женой и матерью их троих детей, злоумышленник задержан и взят под стражу, сообщает издание Sud Ouest.Инцидент произошел во вторник около 18:10. Сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и их тремя детьми в возрасте от трех до одиннадцати лет. Женщине удалось выбраться, но он стал преследовать ее на улице с винтовкой наперевес и выстрелил как минимум дважды, после чего облил супругу жидкостью из канистры и поджег. После он пытался скрыться, но был задержан и арестован.Ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в июне прошлого года его приговорили за домашнее насилие к 18 месяцам тюремного заключения.Происшествие уже прокомментировала министр-делегат при МВД Франции Марлен Шьяппа. "Я в ужасе от этого гнусного преступления, выражаю искреннюю поддержку семье жертвы. Мы продолжим борьбу с домашним насилием", — написала она в твиттере.
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министерство внутренних дел франции, франция, в мире

Осужденный за домашнее насилие житель Франции сжег жену прямо на улице

15:22 05.05.2021 (обновлено: 17:52 05.05.2021)
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Daniel Cole
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ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости. Житель французского города Мериньяк в департаменте Жиронда жестоко расправился с женой и матерью их троих детей, злоумышленник задержан и взят под стражу, сообщает издание Sud Ouest.
Инцидент произошел во вторник около 18:10. Сначала мужчина поджег дом, где проживал с женой и их тремя детьми в возрасте от трех до одиннадцати лет. Женщине удалось выбраться, но он стал преследовать ее на улице с винтовкой наперевес и выстрелил как минимум дважды, после чего облил супругу жидкостью из канистры и поджег. После он пытался скрыться, но был задержан и арестован.
Ранее задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в июне прошлого года его приговорили за домашнее насилие к 18 месяцам тюремного заключения.
Происшествие уже прокомментировала министр-делегат при МВД Франции Марлен Шьяппа. "Я в ужасе от этого гнусного преступления, выражаю искреннюю поддержку семье жертвы. Мы продолжим борьбу с домашним насилием", — написала она в твиттере.
Спички - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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