https://ria.ru/20210505/forma-1731152545.html

Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины

Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T00:47

2021-05-05T00:47

2021-05-05T00:47

россия

донбасс

алексей пушков

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о том, что мнение Украины по минским переговорам может сформироваться после встречи президентов России и США.Ранее Кравчук заявил, что лично выступит за выход из Минского формата, если произойдет попытка отойти от вопроса мирного урегулирования. Он также добавил, что мнение Украины по переговорам может сформироваться после встречи Владимира Путина и Джо Байдена и возможной встречи президентов Украины и России."Отсутствие исторической государственности трудно преодолеть: за 30 лет формально независимого существования Украина ее так и не преодолела. Отсюда - нынешняя однозначная зависимость от Запада и, прежде всего, от США как единственно возможная форма существования современной Украины", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, на Украине отсутствует элита, способная к самостоятельному мышлению и поведению, а есть лишь случайно оказавшиеся во власти люди, ищущие себе покровителей и финансовых доноров. "У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики, как и суверенитета: исторически эта территория всегда искала себе внешних покровителей и от кого-то зависела - от России, Швеции, Польши, Австро-Венгрии, Германии", - добавил сенатор.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210428/lavrov-1730263186.html

https://ria.ru/20210504/bayden-1731145231.html

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россия, донбасс, алексей пушков, джо байден, владимир путин, оон, сша, украина, в мире