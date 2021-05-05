https://ria.ru/20210505/floyd-1731153347.html

Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда

Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда

Бывший полицейский Дерек Шовин, признанный присяжными виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T01:27

2021-05-05T01:27

2021-05-05T03:10

джордж флойд

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729193969_0:97:1858:1142_1920x0_80_0_0_71c0a0113b6856ef64c834c3e13decd9.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Бывший полицейский Дерек Шовин, признанный присяжными виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного разбирательства, сообщает телеканал NBC.Адвокат Шовина Эрик Нельсон подал запрос на основании того, что досудебная огласка повлияла на проведение справедливого судебного разбирательства.Согласно апелляции, так как суд не изолировал присяжных и не "убедил их избегать всех средств массовой информации", они столкнулись не только с предвзятой оглаской событий, но и с "запугиванием присяжных или страхом потенциального возмездия". Заявление также обвиняет прокуроров в "многочисленных нарушениях при ведении следствия", что также повлияло на судебное разбирательство.Апелляция содержит просьбу вынести постановление "об оспаривании вердикта", так как присяжные "чувствовали угрозу или подверглись запугиваниям, давлению на расовой почве во время разбирательства и не выполнили инструкции во время дискуссий".Присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин признан виновным по всем трем пунктам. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.Смерть Флойда в 2020 году спровоцировала массовые демонстрации и беспорядки в США.

https://ria.ru/20210427/floyd-1730090466.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, сша, в мире