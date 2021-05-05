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В Эстонии начнутся крупнейшие за 25 лет учения США в Европе
В Эстонии начнутся крупнейшие за 25 лет учения США в Европе
Учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, в среду вечером начинаются в Эстонии, сообщила... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T18:49
2021-05-05T18:49
эстония
европа
сша
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, в среду вечером начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.Учения Swift Response являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, которые пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих."В среду вечером на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет. Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении", - говорится в сообщении.Эстонские военные отмечают, что 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также будет сброшена на парашютах тяжелая техника и снаряжение. Основная часть десантников будет доставлена в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десантирование пройдет ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах вылетят из Нурмсе на Центральный полигон.В учениях Swift Response будет отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Учения завершатся 14 мая.
https://ria.ru/20210503/istrebiteli-1731041995.html
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эстония, европа, сша, в мире

В Эстонии начнутся крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

18:49 05.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкЭстонские военные во время учений
Эстонские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Сергей Степанов
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, в среду вечером начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
Учения Swift Response являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, которые пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих.
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"В среду вечером на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет. Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении", - говорится в сообщении.
Эстонские военные отмечают, что 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также будет сброшена на парашютах тяжелая техника и снаряжение. Основная часть десантников будет доставлена в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десантирование пройдет ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.
Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах вылетят из Нурмсе на Центральный полигон.
В учениях Swift Response будет отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Учения завершатся 14 мая.
 
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