https://ria.ru/20210505/estoniya-1731229982.html

В Эстонии начнутся крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

В Эстонии начнутся крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, в среду вечером начинаются в Эстонии, сообщила... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T18:49

2021-05-05T18:49

2021-05-05T18:49

эстония

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152438/18/1524381807_0:67:3404:1982_1920x0_80_0_0_d04210aa209ba164ccf6eb1e37663185.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, в среду вечером начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.Учения Swift Response являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, которые пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих."В среду вечером на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет. Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении", - говорится в сообщении.Эстонские военные отмечают, что 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также будет сброшена на парашютах тяжелая техника и снаряжение. Основная часть десантников будет доставлена в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десантирование пройдет ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах вылетят из Нурмсе на Центральный полигон.В учениях Swift Response будет отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Учения завершатся 14 мая.

https://ria.ru/20210503/istrebiteli-1731041995.html

эстония

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, европа, сша, в мире