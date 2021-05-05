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В Госдуму внесут проект, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ
В Госдуму внесут проект, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ
Подготовлен законопроект, предлагающий усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:42
2021-05-05T14:42
россия
европейский суд
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Подготовлен законопроект, предлагающий усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если они собираются обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.Авторами законопроекта, подготовленного для внесения в Госдуму, стала группа депутатов из разных фракций Госдумы во главе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения предлагаются в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Предполагается уточнить права осужденных в связи с обращением в ЕСПЧ. Согласно проекту, они смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами."В УПК РФ предлагается указать, что такие встречи предоставляются сроком до 4 часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания", - уточняется в сообщении.Как заявил Пискарев, которого цитирует пресс-служба, "при этом копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры, адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении". Аналогичный порядок для проноса и использования необходимых предметов, технических средств и устройств предлагается распространить и на нотариусов.В комитете уточнили, что законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан РФ на защиту и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе № 1555/04 "Захаркин против Российской Федерации"."Принятие данного законопроекта позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия", - подчеркнул Пискарев.
https://ria.ru/20210504/proekt-1731136798.html
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россия, европейский суд, госдума рф, общество

В Госдуму внесут проект, упрощающий заключенным обращение в ЕСПЧ

14:42 05.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Подготовлен законопроект, предлагающий усовершенствовать порядок предоставления юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, если они собираются обратиться в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Авторами законопроекта, подготовленного для внесения в Госдуму, стала группа депутатов из разных фракций Госдумы во главе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения предлагаются в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Предполагается уточнить права осужденных в связи с обращением в ЕСПЧ. Согласно проекту, они смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в ЕСПЧ, а также нотариусами.
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"В УПК РФ предлагается указать, что такие встречи предоставляются сроком до 4 часов и без ограничения их числа, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания", - уточняется в сообщении.
Как заявил Пискарев, которого цитирует пресс-служба, "при этом копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры, адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении". Аналогичный порядок для проноса и использования необходимых предметов, технических средств и устройств предлагается распространить и на нотариусов.
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В комитете уточнили, что законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав граждан РФ на защиту и во исполнение постановления ЕСПЧ по жалобе № 1555/04 "Захаркин против Российской Федерации".
"Принятие данного законопроекта позволит устранить правовой пробел и привести действующее законодательство в соответствие с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свободах и современными международными нормами, усилит правовую защищенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, и расширит их возможности для отстаивания своих прав как в российских, так и в международных органах правосудия", - подчеркнул Пискарев.
 
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