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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/epivakkorona-1731160593.html
"Вектор" начал клинические испытания трехкратного введения "ЭпиВакКороны"
"Вектор" начал клинические испытания трехкратного введения "ЭпиВакКороны"
Государственный научный центр "Вектор" заявил, что клинические испытания трехкратного введения вакцины "ЭпиВакКорона" на животных подтвердили эффект увеличения... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T08:03
2021-05-05T09:58
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" заявил, что клинические испытания трехкратного введения вакцины "ЭпиВакКорона" на животных подтвердили эффект увеличения продолжительности иммунитета.Как пояснил в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, прежде всего это касается приматов. Для тестов также использовали хомяков и морских свинок.По его словам, состав вакцины в ходе испытаний не меняли.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V". Также в стране создали еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от "Вектора" и "КовиВак", сделанный Центром имени Чумакова РАН.Препараты вводятся двумя компонентами. По словам замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, после первой дозы формируется гуморальный иммунитет (определяется наличием антител — иммуноглобулинов IgM и IgG), но он не закрепляется в организме надолго. После второй прививки у человека формируется уже Т-клеточный иммунитет (появляются "клетки памяти"), который обеспечивает надежную защиту от инфекции.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" начал клинические испытания трехкратного введения "ЭпиВакКороны"

08:03 05.05.2021 (обновлено: 09:58 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" заявил, что клинические испытания трехкратного введения вакцины "ЭпиВакКорона" на животных подтвердили эффект увеличения продолжительности иммунитета.
Как пояснил в официальном аккаунте Роспотребнадзора в Instagram заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, прежде всего это касается приматов. Для тестов также использовали хомяков и морских свинок.
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По его словам, состав вакцины в ходе испытаний не меняли.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, — "Спутник V".
Также в стране создали еще две вакцины — "ЭпиВакКорона" от "Вектора" и "КовиВак", сделанный Центром имени Чумакова РАН.
Препараты вводятся двумя компонентами. По словам замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, после первой дозы формируется гуморальный иммунитет (определяется наличием антител — иммуноглобулинов IgM и IgG), но он не закрепляется в организме надолго. После второй прививки у человека формируется уже Т-клеточный иммунитет (появляются "клетки памяти"), который обеспечивает надежную защиту от инфекции.
 
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