Консервативная партия Эстонии выпустила газету на русском языке
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Известная неуважительными высказываниями о русском языке Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) начала выпускать в Нарве газету "Взгляд" на русском языке в надежде получить на муниципальных выборах в октябре голоса избирателей региона, сообщил в среду портал эстонского телерадиовещания ERR.
Большинство населения Нарвы разговаривают на русском языке. Консервативная народная партия известна своими националистическими взглядами. Ее представители неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики и русском языке.
"Вышел в свет первый номер газеты Нарвского округа EKRE "Взгляд" на русском языке. Газета распространяется бесплатно по почтовым ящикам жителей Нарвы. Тираж - 30 тысяч экземпляров", - говорится в сообщении.
По данным ERR, в начале марта вице-председатель EKRE Март Хельме заявил, что консерваторы намерены разнообразить политическую жизнь в Нарве, где во власти доминирует Центристская партия, и впервые участвовать в муниципальных выборах в Нарве.
Ранее советник парламентской фракции EKRE Юри Кукк заявил, что приехавшие в Эстонию на заработки украинские строители общаются со своими работодателями на русском языке, что, по его мнению, "делает русским общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду".
На приезжающих с Украины рабочих также обращал внимание Хельме. Он считает, что те, кто приезжают в Эстонию, "не столько украинцы, сколько русские с востока Украины... и миграционное давление с востока продолжает усиливаться".