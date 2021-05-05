https://ria.ru/20210505/ekre-1731220512.html

Консервативная партия Эстонии выпустила газету на русском языке

Консервативная партия Эстонии выпустила газету на русском языке

Известная неуважительными высказываниями о русском языке Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) начала выпускать в Нарве газету "Взгляд" на русском языке РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T17:32

2021-05-05T17:32

2021-05-05T17:32

март хельме

эстония

нарва

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 мая - РИА Новости. Известная неуважительными высказываниями о русском языке Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) начала выпускать в Нарве газету "Взгляд" на русском языке в надежде получить на муниципальных выборах в октябре голоса избирателей региона, сообщил в среду портал эстонского телерадиовещания ERR.Большинство населения Нарвы разговаривают на русском языке. Консервативная народная партия известна своими националистическими взглядами. Ее представители неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики и русском языке.По данным ERR, в начале марта вице-председатель EKRE Март Хельме заявил, что консерваторы намерены разнообразить политическую жизнь в Нарве, где во власти доминирует Центристская партия, и впервые участвовать в муниципальных выборах в Нарве.Ранее советник парламентской фракции EKRE Юри Кукк заявил, что приехавшие в Эстонию на заработки украинские строители общаются со своими работодателями на русском языке, что, по его мнению, "делает русским общественное пространство нашего национального государства, в том числе рабочую среду".На приезжающих с Украины рабочих также обращал внимание Хельме. Он считает, что те, кто приезжают в Эстонию, "не столько украинцы, сколько русские с востока Украины... и миграционное давление с востока продолжает усиливаться".

https://ria.ru/20210503/gimn-1730974587.html

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март хельме, эстония, нарва, в мире