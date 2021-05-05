https://ria.ru/20210505/dtp-1731198366.html

Число пострадавших в ДТП во Владимирской области достигло семи

Число пострадавших в ДТП во Владимирской области достигло семи

Число пострадавших в ДТП на трассе М7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области увеличилось до семи, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:37

2021-05-05T14:37

2021-05-05T14:39

москва

вязниковский район

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на трассе М7 "Волга" в Вязниковском районе Владимирской области увеличилось до семи, сообщило УМВД по региону.Авария произошла 5 мая около 6.00 на 287 км ФАД М7 "Волга" в Вязниковском районе. По предварительной информации полиции, водитель большегрузного автомобиля Mercedes, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом. По данным на 9.15 сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших, в числе которых несовершеннолетние в возрасте 8, 10 и 17 лет."В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина 1974 года рождения, управлявший автомобилем "Мерседес". Водитель "Вольво", 1974 года рождения, госпитализирован. Мужчина 1974 года рождения, управлявший легковым автомобилем, а также пятеро его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение", - уточнило УМВД по Владимирской области.

https://ria.ru/20210505/arest-1731183095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, вязниковский район, владимирская область, происшествия