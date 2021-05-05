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Названа причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Названа причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровском крае, где погибли три женщины, уснул за рулем, сообщил директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:57
2021-05-05T11:57
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 5 мая — РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровском крае, где погибли три женщины, уснул за рулем, сообщил директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий Васильев.ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино. Водитель междугороднего пассажирского автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и девушка 17 лет (1973, 2000 и 2004 годов рождения). По заявлению УГИБДД, число пострадавших возросло до 17 человек, изначально сообщалось о 10."Водитель уснул за рулем… Дубровский работал у нас около пяти лет. То уходил, то приходил…Молодой парень, ему чуть за 30 лет… Здоровый сильный мужчина, ну, так случилось… Водители менялись во время пути, нарушений нет в этом смысле. Просто поужинали на Славянке, и через два часа человек задремал", - сказал Васильев в видеообращении на официальной странице в аккаунте Instagram.Он добавил, что "представители компании навестили людей, пострадавших во время аварии, которые сейчас находятся в больницах", "также предусматриваем компенсации, которые будут выплачены всем участникам происшествия".Васильев отметил, что "люди сейчас могут подумать "всякое" про компанию". Но со слов учредителя, компания, все-таки, лучшая в дальневосточном регионе. Он подчеркнул, что "в организации специалисты высокого класса, управленцы хорошие, грамотная служба эксплуатации и водители лучшие".По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование было передано в Главное следственное управление СК России.Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.По данным регионального минздрава, в хабаровскую ККБ №2 доставлены санавиацией трое пострадавших. Один помещен в Троицкую ЦРБ, еще 13 человек - в КГБУЗ Ванино. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, "пациенты в ККБ №2 стабильны, находятся под постоянным медицинским наблюдением, их прооперировали. В Ванинской ЦРБ состояние пациентов тоже стабильное. Туда санавиацией доставили бригаду врачей. В Советско-гаванскую районную больницу обратились еще четыре человека пострадавших в ДТП, они в хирургии, все стабильные, состояние их - средней тяжести, уточнили в минздраве.Для родственников и близких тех, кто пострадал в ночном ДТП, открыта горячая линия. Власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей.
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россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

Названа причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае

11:57 05.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краюВертолет МЧС России с пострадавшими в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае
Вертолет МЧС России с пострадавшими в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 5 мая — РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровском крае, где погибли три женщины, уснул за рулем, сообщил директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий Васильев.
ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино. Водитель междугороднего пассажирского автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и девушка 17 лет (1973, 2000 и 2004 годов рождения). По заявлению УГИБДД, число пострадавших возросло до 17 человек, изначально сообщалось о 10.
"Водитель уснул за рулем… Дубровский работал у нас около пяти лет. То уходил, то приходил…Молодой парень, ему чуть за 30 лет… Здоровый сильный мужчина, ну, так случилось… Водители менялись во время пути, нарушений нет в этом смысле. Просто поужинали на Славянке, и через два часа человек задремал", - сказал Васильев в видеообращении на официальной странице в аккаунте Instagram.
Он добавил, что "представители компании навестили людей, пострадавших во время аварии, которые сейчас находятся в больницах", "также предусматриваем компенсации, которые будут выплачены всем участникам происшествия".
Васильев отметил, что "люди сейчас могут подумать "всякое" про компанию". Но со слов учредителя, компания, все-таки, лучшая в дальневосточном регионе. Он подчеркнул, что "в организации специалисты высокого класса, управленцы хорошие, грамотная служба эксплуатации и водители лучшие".
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
10:26
В результате ДТП во Владимирской области погиб водитель большегруза
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование было передано в Главное следственное управление СК России.
Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.
По данным регионального минздрава, в хабаровскую ККБ №2 доставлены санавиацией трое пострадавших. Один помещен в Троицкую ЦРБ, еще 13 человек - в КГБУЗ Ванино. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, "пациенты в ККБ №2 стабильны, находятся под постоянным медицинским наблюдением, их прооперировали. В Ванинской ЦРБ состояние пациентов тоже стабильное. Туда санавиацией доставили бригаду врачей. В Советско-гаванскую районную больницу обратились еще четыре человека пострадавших в ДТП, они в хирургии, все стабильные, состояние их - средней тяжести, уточнили в минздраве.
Для родственников и близких тех, кто пострадал в ночном ДТП, открыта горячая линия. Власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей.
 
РоссияУГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
 
 
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