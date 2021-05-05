https://ria.ru/20210505/dtp-1731179291.html

Названа причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Названа причина ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровском крае, где погибли три женщины, уснул за рулем, сообщил директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:57

2021-05-05T11:57

2021-05-05T11:57

россия

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 5 мая — РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Хабаровском крае, где погибли три женщины, уснул за рулем, сообщил директор компании-перевозчика "Пять звезд" Юрий Васильев.ДТП произошло в ночь на 1 мая на 361 километре федеральной автодороги А-376 Лидога — Ванино. Водитель междугороднего пассажирского автобуса 311 маршрута компании "Пять звезд", перевозившего пассажиров из Хабаровска в Советскую Гавань, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате аварии погибли две женщины и девушка 17 лет (1973, 2000 и 2004 годов рождения). По заявлению УГИБДД, число пострадавших возросло до 17 человек, изначально сообщалось о 10."Водитель уснул за рулем… Дубровский работал у нас около пяти лет. То уходил, то приходил…Молодой парень, ему чуть за 30 лет… Здоровый сильный мужчина, ну, так случилось… Водители менялись во время пути, нарушений нет в этом смысле. Просто поужинали на Славянке, и через два часа человек задремал", - сказал Васильев в видеообращении на официальной странице в аккаунте Instagram.Он добавил, что "представители компании навестили людей, пострадавших во время аварии, которые сейчас находятся в больницах", "также предусматриваем компенсации, которые будут выплачены всем участникам происшествия".Васильев отметил, что "люди сейчас могут подумать "всякое" про компанию". Но со слов учредителя, компания, все-таки, лучшая в дальневосточном регионе. Он подчеркнул, что "в организации специалисты высокого класса, управленцы хорошие, грамотная служба эксплуатации и водители лучшие".По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование было передано в Главное следственное управление СК России.Как сообщали РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, оба водителя на момент поездки были трезвыми, они прошли медосвидетельствование после ЧП.По данным регионального минздрава, в хабаровскую ККБ №2 доставлены санавиацией трое пострадавших. Один помещен в Троицкую ЦРБ, еще 13 человек - в КГБУЗ Ванино. Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, "пациенты в ККБ №2 стабильны, находятся под постоянным медицинским наблюдением, их прооперировали. В Ванинской ЦРБ состояние пациентов тоже стабильное. Туда санавиацией доставили бригаду врачей. В Советско-гаванскую районную больницу обратились еще четыре человека пострадавших в ДТП, они в хирургии, все стабильные, состояние их - средней тяжести, уточнили в минздраве.Для родственников и близких тех, кто пострадал в ночном ДТП, открыта горячая линия. Власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 миллион рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210505/dtp-1731169805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия