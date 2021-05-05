https://ria.ru/20210505/doroga-1731173620.html
Вызвавшую резонанс дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют
Вызвавшую резонанс дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют
Дорогу Углич-Рыбинск под Ярославлем, вызвавшую резонанс в интернете, отремонтируют в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:10
2021-05-05T11:10
2021-05-05T11:10
череповец
калязин
сергиев посад
ярославская область
рыбинск
ярославль
углич
общество
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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Дорогу Углич-Рыбинск под Ярославлем, вызвавшую резонанс в интернете, отремонтируют в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В интернете появились ролики, на которых запечатлена дорога Углич-Рыбинск, пользующаяся спросом у туристов в майские выходные дни. На видео сняты участки, полностью состоящие из ям и многочисленных заплаток, водителям приходится объезжать их по обочине.В ходе ремонта предстоит провести мероприятия по холодной регенерации покрытия, уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, обустроить автобусные остановки, установить барьерное ограждение и новые дорожные знаки, нанести горизонтальную разметку термопластиком. Завершить проект планируется к концу сентября. До 2024 года поэтапно планируется отремонтировать 60 километров дороги."Контракт на ремонт дороги в этом году уже заключен с подрядной организацией. Сейчас ведутся геодезические работы, ремонт и замена водопропускных труб. К фрезерованию покрытия приступят в мае", - уточнил собеседник агентства.
https://realty.ria.ru/20210421/khusnullin-1729293608.html
череповец
калязин
сергиев посад
ярославская область
рыбинск
ярославль
углич
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череповец, калязин, сергиев посад, ярославская область, рыбинск, ярославль, углич, общество
РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости.
Дорогу Углич-Рыбинск под Ярославлем
, вызвавшую резонанс в интернете, отремонтируют в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В интернете появились ролики, на которых запечатлена дорога Углич-Рыбинск, пользующаяся спросом у туристов в майские выходные дни. На видео сняты участки, полностью состоящие из ям и многочисленных заплаток, водителям приходится объезжать их по обочине.
"В Ярославской области в рамках нацпроекта начали ремонтировать трассу Сергиев Посад – Калязин – Углич – Рыбинск – Череповец. В порядок приведут 22,5 километра автодороги в четырех районах региона: Мышкинском, Угличском, Рыбинском и Пошехонском. На работы потратят 585,5 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
В ходе ремонта предстоит провести мероприятия по холодной регенерации покрытия, уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, обустроить автобусные остановки, установить барьерное ограждение и новые дорожные знаки, нанести горизонтальную разметку термопластиком. Завершить проект планируется к концу сентября. До 2024 года поэтапно планируется отремонтировать 60 километров дороги.
"Контракт на ремонт дороги в этом году уже заключен с подрядной организацией. Сейчас ведутся геодезические работы, ремонт и замена водопропускных труб. К фрезерованию покрытия приступят в мае", - уточнил собеседник агентства.