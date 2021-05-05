https://ria.ru/20210505/doroga-1731173620.html

Вызвавшую резонанс дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют

Вызвавшую резонанс дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют

Дорогу Углич-Рыбинск под Ярославлем, вызвавшую резонанс в интернете, отремонтируют в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:10

2021-05-05T11:10

2021-05-05T11:10

череповец

калязин

сергиев посад

ярославская область

рыбинск

ярославль

углич

общество

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РЯЗАНЬ, 5 мая - РИА Новости. Дорогу Углич-Рыбинск под Ярославлем, вызвавшую резонанс в интернете, отремонтируют в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.В интернете появились ролики, на которых запечатлена дорога Углич-Рыбинск, пользующаяся спросом у туристов в майские выходные дни. На видео сняты участки, полностью состоящие из ям и многочисленных заплаток, водителям приходится объезжать их по обочине.В ходе ремонта предстоит провести мероприятия по холодной регенерации покрытия, уложить два слоя асфальта, укрепить обочины, обустроить автобусные остановки, установить барьерное ограждение и новые дорожные знаки, нанести горизонтальную разметку термопластиком. Завершить проект планируется к концу сентября. До 2024 года поэтапно планируется отремонтировать 60 километров дороги."Контракт на ремонт дороги в этом году уже заключен с подрядной организацией. Сейчас ведутся геодезические работы, ремонт и замена водопропускных труб. К фрезерованию покрытия приступят в мае", - уточнил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20210421/khusnullin-1729293608.html

череповец

калязин

сергиев посад

ярославская область

рыбинск

ярославль

углич

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

череповец, калязин, сергиев посад, ярославская область, рыбинск, ярославль, углич, общество