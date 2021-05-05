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Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу
Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу
Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:54
2021-05-05T20:03
дон
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Представить президенту России для внесения в Госдуму Федерального собрания &lt;...&gt; предложение о денонсации договора", — говорится в постановлении.Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и операциях друг друга.США запустили процедуру выхода из договора 22 мая 2020 года, она завершилась 22 ноября. В МИД России отметили, что после этого "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".Пятнадцатого января Москва объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. В МИД подчеркнули, что этот шаг не означает собственно выхода из договора — это произойдет только с момента подачи уведомления депозитариям, Венгрии и Канаде.Замглавы ведомства Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по вопросу ДОН, а Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации договора. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, судьба соглашения в нынешних условиях "повисла на волоске".
https://ria.ru/20210419/patrushev-1728997616.html
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дон, сергей лавров, сергей рябков, владимир путин, москва, сша, в мире, политика

Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу

17:54 05.05.2021 (обновлено: 20:03 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Представить президенту России для внесения в Госдуму Федерального собрания <...> предложение о денонсации договора", — говорится в постановлении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 19:41
Патрушев обсудил с помощником Байдена Договор по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и операциях друг друга.
США запустили процедуру выхода из договора 22 мая 2020 года, она завершилась 22 ноября. В МИД России отметили, что после этого "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора".
Пятнадцатого января Москва объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. В МИД подчеркнули, что этот шаг не означает собственно выхода из договора — это произойдет только с момента подачи уведомления депозитариям, Венгрии и Канаде.
Замглавы ведомства Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по вопросу ДОН, а Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации договора. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, судьба соглашения в нынешних условиях "повисла на волоске".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Курейши в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 18:36
Судьба Договора по открытому небу повисла на волоске, считает Лавров
 
ДонСергей ЛавровСергей РябковВладимир ПутинМоскваСШАВ миреПолитика
 
 
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