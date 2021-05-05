https://ria.ru/20210505/dagestan-1731169315.html

В Дагестане почти 80 тысяч человек остались без света из-за аварии

В Дагестане почти 80 тысяч человек остались без света из-за аварии

Более 16 тысяч домов в 12 муниципальных округах Дагестана остались без электричества из-за аварии, под отключение попали почти 80 тысяч человек, сообщается на... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T10:17

2021-05-05T10:17

2021-05-05T10:17

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кизлярский район

происшествия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч домов в 12 муниципальных округах Дагестана остались без электричества из-за аварии, под отключение попали почти 80 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МЧС республики.По данным ведомства, частичное аварийное отключение электроэнергии произошло в 12 муниципальных образованиях, в частности, в Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском и Кизлярском районах. В 07.00 ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" ввели особый режим работы."Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210217/avariya-1597793665.html

кизлярский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кизлярский район, происшествия