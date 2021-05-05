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В Дагестане почти 80 тысяч человек остались без света из-за аварии
В Дагестане почти 80 тысяч человек остались без света из-за аварии
Более 16 тысяч домов в 12 муниципальных округах Дагестана остались без электричества из-за аварии, под отключение попали почти 80 тысяч человек, сообщается на... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T10:17
2021-05-05T10:17
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кизлярский район
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч домов в 12 муниципальных округах Дагестана остались без электричества из-за аварии, под отключение попали почти 80 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МЧС республики.По данным ведомства, частичное аварийное отключение электроэнергии произошло в 12 муниципальных образованиях, в частности, в Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском и Кизлярском районах. В 07.00 ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" ввели особый режим работы."Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210217/avariya-1597793665.html
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кизлярский район, происшествия

В Дагестане почти 80 тысяч человек остались без света из-за аварии

10:17 05.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч домов в 12 муниципальных округах Дагестана остались без электричества из-за аварии, под отключение попали почти 80 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МЧС республики.
По данным ведомства, частичное аварийное отключение электроэнергии произошло в 12 муниципальных образованиях, в частности, в Дербентском, Казбековском, Карабудахкентском и Кизлярском районах. В 07.00 ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" ввели особый режим работы.
"Под отключение попадают итого: 12 муниципальных округов, 54 населенных пункта, 79 821 человек, 24098 детей, 16381 домов, 120 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.
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Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кизлярский районПроисшествия
 
 
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