В Чехии заявили, что в России были готовы к заявлению о взрывах
14:12 05.05.2021 (обновлено: 15:47 05.05.2021)
© AP Photo / Petr David JosekЖенщина в маске на Карловом мосту в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
ПРАГА, 5 мая — РИА Новости. В Москве знали, что у Праги есть данные об "участии агентов российских спецслужб" во взрывах во Врбетице, и заранее распространили в киберпространстве информацию, ставящую под сомнение эту версию, утверждает глава военной разведки Чехии Ян Бероун.
Как считает генерал, "пророссийская кампания" началась еще до того, как 17 апреля премьер-министр Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили об инциденте.
"Однозначно мы видим повышенную активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов. Это было видно даже заблаговременно, еще до того, как (руководители кабмина. — Прим. ред.) проинформировали общественность об этом инциденте", — заявил Бероун изданию Hospodářské noviny.
По его словам, "россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию".
Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.