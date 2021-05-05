https://ria.ru/20210505/buzova-1731223697.html

Мать Бузовой прокомментировала сообщения о ее госпитализации

Мать Бузовой прокомментировала сообщения о ее госпитализации

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на публикации СМИ о том, что ее положили в больницу и прооперировали. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T17:55

2021-05-05T17:55

2021-05-05T17:55

шоубиз

ольга бузова

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на публикации СМИ о том, что ее положили в больницу и прооперировали. "Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — заявила Ирина Бузова в комментарии "Пятому каналу".Представитель певицы Антон Богославский не стал рассказывать о состоянии ее здоровья. "Мы пока воздерживаемся от всех комментариев", — сказал он "Известиям". Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ольгу Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом. О причинах госпитализации не сообщалось.

https://ria.ru/20210505/todorenko-1731200792.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова