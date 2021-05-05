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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210505/buzova-1731223697.html
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о ее госпитализации
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о ее госпитализации
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на публикации СМИ о том, что ее положили в больницу и прооперировали. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:55
2021-05-05T17:55
шоубиз
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на публикации СМИ о том, что ее положили в больницу и прооперировали. "Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — заявила Ирина Бузова в комментарии "Пятому каналу".Представитель певицы Антон Богославский не стал рассказывать о состоянии ее здоровья. "Мы пока воздерживаемся от всех комментариев", — сказал он "Известиям". Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ольгу Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом. О причинах госпитализации не сообщалось.
https://ria.ru/20210505/todorenko-1731200792.html
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ольга бузова

Мать Бузовой прокомментировала сообщения о ее госпитализации

17:55 05.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица и телеведущая Ольга Бузова
Певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на публикации СМИ о том, что ее положили в больницу и прооперировали.
"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — заявила Ирина Бузова в комментарии "Пятому каналу".
Представитель певицы Антон Богославский не стал рассказывать о состоянии ее здоровья.
"Мы пока воздерживаемся от всех комментариев", — сказал он "Известиям".
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
15:01Шоубиз
Представитель Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ольгу Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом. О причинах госпитализации не сообщалось.
 
ШоубизОльга Бузова
 
 
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