https://ria.ru/20210505/buzova-1731223697.html
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о ее госпитализации
Мать Бузовой прокомментировала сообщения о ее госпитализации
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на публикации СМИ о том, что ее положили в больницу и прооперировали. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:55
2021-05-05T17:55
2021-05-05T17:55
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на публикации СМИ о том, что ее положили в больницу и прооперировали. "Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — заявила Ирина Бузова в комментарии "Пятому каналу".Представитель певицы Антон Богославский не стал рассказывать о состоянии ее здоровья. "Мы пока воздерживаемся от всех комментариев", — сказал он "Известиям". Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ольгу Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник, где провели срочную операцию под общим наркозом. О причинах госпитализации не сообщалось.
https://ria.ru/20210505/todorenko-1731200792.html
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ольга бузова