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Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников
Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:25
2021-05-05T11:25
россия
михаил мишустин
фонд социального страхования рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от стажа."О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.Также кабмин ожидает докладов о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам и по единовременной выплате в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Ответственными являются Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.Отвечать за реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года.
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россия, михаил мишустин, фонд социального страхования рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество

Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников

11:25 05.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБольничные листы. Архивное фото
Больничные листы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от стажа.
"О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.
Также кабмин ожидает докладов о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам и по единовременной выплате в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Ответственными являются Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.
Отвечать за реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года.
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РоссияМихаил МишустинФонд социального страхования РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
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