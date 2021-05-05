https://ria.ru/20210505/bolnichnye-1731175503.html

Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников

Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:25

2021-05-05T11:25

2021-05-05T11:25

россия

михаил мишустин

фонд социального страхования рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149734/46/1497344615_0:209:2900:1840_1920x0_80_0_0_d5fac2b411b501749ef4d10ecc6f49cb.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля отчитаться о проработке вопроса о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от стажа."О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.Также кабмин ожидает докладов о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам и по единовременной выплате в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Ответственными являются Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.Отвечать за реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210303/bolnichnyy-1599710125.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, фонд социального страхования рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество