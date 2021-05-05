https://ria.ru/20210505/blinken-1731182656.html

Блинкену нравится слушать себя, когда он говорит о России, заявил Бальбек

Блинкену нравится слушать себя, когда он говорит о России, заявил Бальбек

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя призыв госсекретаря США Энтони Блинкена добиваться от России соблюдения международных обязательств, отметил, что... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:29

2021-05-05T12:29

2021-05-05T12:29

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энтони блинкен

руслан бальбек

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя призыв госсекретаря США Энтони Блинкена добиваться от России соблюдения международных обязательств, отметил, что "американскому госсекретарю просто нравится слушать самого себя, когда он пафосно говорит о России".Ранее Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России соблюдения международных обязательств, при этом не объясняя, о чем именно идет речь."Бряцать оружием перед нами бесполезно - так ответим, что у кого-то зубы от страха застучат. Наверное, американскому госсекретарю просто нравится слушать самого себя, когда он пафосно говорит о России", - сказал Бальбек РИА Новости.Он подчеркнул, что не заметно, чтобы США соблюдали какие-либо договорённости, "поэтому не им рассказывать кому-либо про международную юрисдикцию"."Вести себя мы будем ровно так, как считаем нужным в национальных интересах. И ни Блинкен, ни следующий госсекретарь ничего не изменят. Да, санкции бьют по нашей экономике, но наступит тот день, когда мы сможем полностью реализовать импортозамещение", - добавил Бальбек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/blinken-1731162261.html

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россия, энтони блинкен, руслан бальбек, сша, в мире