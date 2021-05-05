Глава Госдепа призвал "оказывать давление" на Россию
02:23 05.05.2021 (обновлено: 04:07 05.05.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России соблюдения международных обязательств, при этом не объясняя, о чем именно идет речь.
"Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства", - написал Блинкен в Twitter.
"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должен прекратить незаконную оккупацию Крыма", - отметил Прайс.
Высокопоставленный представитель госдепа США по итогам совещания в Лондоне министров иностранных дел G7, в которых принимал участие и Блинкен, параллельно с публикацией госсекретаря в Twitter заявил, что министры потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию. При этом, по его словам, Блинкен изложил концепцию нынешней администрации США о том, что Россию надо "привлекать к ответственности" и в то же время добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.
Ранее госсекретарь заявил, что США, их партнеры и союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией. Блинкен также заявлял, что Вашингтон не ищет эскалации в отношениях с Москвой, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения.