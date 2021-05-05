https://ria.ru/20210505/blinken-1731154464.html

Глава Госдепа призвал "оказывать давление" на Россию

Глава Госдепа призвал "оказывать давление" на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России соблюдения международных обязательств, при этом не объясняя, о чем именно идет речь. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T02:23

2021-05-05T02:23

2021-05-05T04:07

россия

энтони блинкен

g7

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729040506_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_ce055ff0a45db0ba3d103aaad467643a.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России соблюдения международных обязательств, при этом не объясняя, о чем именно идет речь.Госсекретарь не уточнил, о каких обязательствах идет речь. Заявление Блинкена опубликовал и пояснил также на своей странице в Twitter представитель госдепартамента Нед Прайс."Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должен прекратить незаконную оккупацию Крыма", - отметил Прайс.Высокопоставленный представитель госдепа США по итогам совещания в Лондоне министров иностранных дел G7, в которых принимал участие и Блинкен, параллельно с публикацией госсекретаря в Twitter заявил, что министры потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию. При этом, по его словам, Блинкен изложил концепцию нынешней администрации США о том, что Россию надо "привлекать к ответственности" и в то же время добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.Ранее госсекретарь заявил, что США, их партнеры и союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией. Блинкен также заявлял, что Вашингтон не ищет эскалации в отношениях с Москвой, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения.

https://ria.ru/20210502/katastrofa-1730946130.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/klinton-1730937107.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энтони блинкен, g7, сша, в мире