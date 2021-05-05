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Глава Госдепа призвал "оказывать давление" на Россию
Глава Госдепа призвал "оказывать давление" на Россию
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России соблюдения международных обязательств, при этом не объясняя, о чем именно идет речь. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T02:23
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России соблюдения международных обязательств, при этом не объясняя, о чем именно идет речь.Госсекретарь не уточнил, о каких обязательствах идет речь. Заявление Блинкена опубликовал и пояснил также на своей странице в Twitter представитель госдепартамента Нед Прайс."Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должен прекратить незаконную оккупацию Крыма", - отметил Прайс.Высокопоставленный представитель госдепа США по итогам совещания в Лондоне министров иностранных дел G7, в которых принимал участие и Блинкен, параллельно с публикацией госсекретаря в Twitter заявил, что министры потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию. При этом, по его словам, Блинкен изложил концепцию нынешней администрации США о том, что Россию надо "привлекать к ответственности" и в то же время добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.Ранее госсекретарь заявил, что США, их партнеры и союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией. Блинкен также заявлял, что Вашингтон не ищет эскалации в отношениях с Москвой, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения.
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россия, энтони блинкен, g7, сша, в мире

Глава Госдепа призвал "оказывать давление" на Россию

02:23 05.05.2021 (обновлено: 04:07 05.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что необходимо добиваться от России соблюдения международных обязательств, при этом не объясняя, о чем именно идет речь.

"Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия и оказывать давление на Москву, чтобы она соблюдала свои международные договоренности и обязательства", - написал Блинкен в Twitter.

Госсекретарь не уточнил, о каких обязательствах идет речь. Заявление Блинкена опубликовал и пояснил также на своей странице в Twitter представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Она также должен прекратить незаконную оккупацию Крыма", - отметил Прайс.
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Высокопоставленный представитель госдепа США по итогам совещания в Лондоне министров иностранных дел G7, в которых принимал участие и Блинкен, параллельно с публикацией госсекретаря в Twitter заявил, что министры потратили на обсуждение России и КНР втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию. При этом, по его словам, Блинкен изложил концепцию нынешней администрации США о том, что Россию надо "привлекать к ответственности" и в то же время добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.
Ранее госсекретарь заявил, что США, их партнеры и союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией. Блинкен также заявлял, что Вашингтон не ищет эскалации в отношениях с Москвой, США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения.
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