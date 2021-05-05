https://ria.ru/20210505/bayden-1731188385.html

"Путешествия Гулливера": в Сети высмеяли фотографию "большого" Байдена

"Путешествия Гулливера": в Сети высмеяли фотографию "большого" Байдена

Фотография Джо Байдена и его супруги в гостях у семьи экс-президента США Джимми Картера стала интернет-мемом. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:22

2021-05-05T13:22

2021-05-05T13:50

джилл байден

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Фотография Джо Байдена и его супруги в гостях у семьи экс-президента США Джимми Картера стала интернет-мемом.На снимке, опубликованном Центром Картера в Twitter, заметна разница в размерах между нынешним и бывшим американским лидером. Пользователи Сети предположили, что Джо и Джилл Байден выглядят великанами на фоне семьи Картер из-за использования фотографом широкоугольного объектива."Странное фото. Похоже на что-то из "Путешествий Гулливера". Что случилось?" — выразил недоумение один из комментаторов."Похоже на сцену из "Братства кольца", когда Гэндальф пришел в дом к Фродо", — пошутил другой пользователь."Восхитительно! Но разве я единственный, кто считает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл в нем — гиганты?" — отметил @BethyBeeez.Некоторые при этом возмутились, что Байдены не надели маски при общении с пожилыми Картерами. Другие пользователи попытались исправить ошибку фотографа, отредактировав снимок в Photoshop.

https://ria.ru/20210429/ogovorka-1730420789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джилл байден, джо байден, сша, в мире