https://ria.ru/20210505/bayden-1731188385.html
"Путешествия Гулливера": в Сети высмеяли фотографию "большого" Байдена
"Путешествия Гулливера": в Сети высмеяли фотографию "большого" Байдена
Фотография Джо Байдена и его супруги в гостях у семьи экс-президента США Джимми Картера стала интернет-мемом. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:22
2021-05-05T13:22
2021-05-05T13:50
джилл байден
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сша
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Фотография Джо Байдена и его супруги в гостях у семьи экс-президента США Джимми Картера стала интернет-мемом.На снимке, опубликованном Центром Картера в Twitter, заметна разница в размерах между нынешним и бывшим американским лидером. Пользователи Сети предположили, что Джо и Джилл Байден выглядят великанами на фоне семьи Картер из-за использования фотографом широкоугольного объектива."Странное фото. Похоже на что-то из "Путешествий Гулливера". Что случилось?" — выразил недоумение один из комментаторов."Похоже на сцену из "Братства кольца", когда Гэндальф пришел в дом к Фродо", — пошутил другой пользователь."Восхитительно! Но разве я единственный, кто считает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл в нем — гиганты?" — отметил @BethyBeeez.Некоторые при этом возмутились, что Байдены не надели маски при общении с пожилыми Картерами. Другие пользователи попытались исправить ошибку фотографа, отредактировав снимок в Photoshop.
https://ria.ru/20210429/ogovorka-1730420789.html
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джилл байден, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости
. Фотография Джо Байдена
и его супруги в гостях у семьи экс-президента США
Джимми Картера стала интернет-мемом.
На снимке, опубликованном Центром Картера в Twitter, заметна разница в размерах между нынешним и бывшим американским лидером. Пользователи Сети предположили, что Джо и Джилл Байден
выглядят великанами на фоне семьи Картер из-за использования фотографом широкоугольного объектива.
"Странное фото. Похоже на что-то из "Путешествий Гулливера". Что случилось?" — выразил недоумение один из комментаторов.
"Похоже на сцену из "Братства кольца", когда Гэндальф пришел в дом к Фродо", — пошутил другой пользователь.
"Восхитительно! Но разве я единственный, кто считает, что это похоже на музей крошечных кукол, а Джо и Джилл в нем — гиганты?" — отметил @BethyBeeez.
Некоторые при этом возмутились, что Байдены не надели маски при общении с пожилыми Картерами. Другие пользователи попытались исправить ошибку фотографа, отредактировав снимок в Photoshop.