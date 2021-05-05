https://ria.ru/20210505/barrymore-1730736993.html

Дрю Бэрримор рассказала о старении и об отношении к внешности

Дрю Бэрримор рассказала о старении и об отношении к внешности

В своем шоу "Dear Drew" актриса Дрю Бэрримор ответила на вопросы фанатов и рассказала, что думает о старении и как относится к внешности, сообщает Entertainment РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T00:58

2021-05-05T00:58

2021-05-05T01:50

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В своем шоу "Dear Drew" актриса Дрю Бэрримор ответила на вопросы фанатов и рассказала, что думает о старении и как относится к внешности, сообщает Entertainment Tonight.Актриса отметила, что она гордится возрастом, потому что в свои 46 лет она стала спокойнее, мудрее и сообразительнее, несмотря на то, что осталась все той же глупышкой и ей надо еще многому учиться.Фанаты также поинтересовались, обманывала ли Бэрримор бойфрендов, говоря, что ей меньше лет, чем есть на самом деле, как это делала ее героиня из фильма "Нецелованная" 1999 года. Актриса ответила, что никогда о возрасте не врала и не собирается. Дрю Бэрримор принадлежит к актерской династии, ее дедушка Джон (1882-1942) был знаменитым театральным актером. В 2004 году она была удостоена именной звезды на Голливудской "Алле Славы".

https://ria.ru/20150222/1047968267.html

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2021

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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, звезды, дрю бэрримор