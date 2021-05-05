https://ria.ru/20210505/barrymore-1730736993.html
Дрю Бэрримор рассказала о старении и об отношении к внешности
Дрю Бэрримор рассказала о старении и об отношении к внешности
В своем шоу "Dear Drew" актриса Дрю Бэрримор ответила на вопросы фанатов и рассказала, что думает о старении и как относится к внешности, сообщает Entertainment РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T00:58
2021-05-05T00:58
2021-05-05T01:50
культура
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
звезды
дрю бэрримор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154945/03/1549450351_0:262:2047:1413_1920x0_80_0_0_4931b385946f800f0b1d04b66c75a54d.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В своем шоу "Dear Drew" актриса Дрю Бэрримор ответила на вопросы фанатов и рассказала, что думает о старении и как относится к внешности, сообщает Entertainment Tonight.Актриса отметила, что она гордится возрастом, потому что в свои 46 лет она стала спокойнее, мудрее и сообразительнее, несмотря на то, что осталась все той же глупышкой и ей надо еще многому учиться.Фанаты также поинтересовались, обманывала ли Бэрримор бойфрендов, говоря, что ей меньше лет, чем есть на самом деле, как это делала ее героиня из фильма "Нецелованная" 1999 года. Актриса ответила, что никогда о возрасте не врала и не собирается. Дрю Бэрримор принадлежит к актерской династии, ее дедушка Джон (1882-1942) был знаменитым театральным актером. В 2004 году она была удостоена именной звезды на Голливудской "Алле Славы".
https://ria.ru/20150222/1047968267.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154945/03/1549450351_0:70:2047:1605_1920x0_80_0_0_48517a1ffb3c32ea7df199f39bb5cdd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, звезды, дрю бэрримор
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
В своем шоу "Dear Drew" актриса Дрю Бэрримор ответила на вопросы фанатов и рассказала, что думает о старении и как относится к внешности, сообщает
Entertainment Tonight.
"Еще в детстве я каким-то образом поняла, что тщеславие — это безнадежная борьба. Надо смотреть внутрь себя, а не на неосуществимые стандарты, которые уже свели многих женщин с ума. Я считаю, чем вы увереннее в себе, тем прекраснее — сколько бы лет вам ни было", — говорит Дрю Бэрримор.
Актриса отметила, что она гордится возрастом, потому что в свои 46 лет она стала спокойнее, мудрее и сообразительнее, несмотря на то, что осталась все той же глупышкой и ей надо еще многому учиться.
Фанаты также поинтересовались, обманывала ли Бэрримор бойфрендов, говоря, что ей меньше лет, чем есть на самом деле, как это делала ее героиня из фильма "Нецелованная" 1999 года. Актриса ответила, что никогда о возрасте не врала и не собирается.
Дрю Бэрримор принадлежит к актерской династии, ее дедушка Джон (1882-1942) был знаменитым театральным актером. В 2004 году она была удостоена именной звезды на Голливудской "Алле Славы".