https://ria.ru/20210505/balans-1731211173.html

Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России

Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за России

Североатлантический альянс столкнулся с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и "частично очень агрессивного"... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:10

2021-05-05T16:10

2021-05-05T18:24

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БЕРЛИН, 5 мая — РИА Новости. Североатлантический альянс столкнулся с изменением распределения сил в мире из-за экономического и политического усиления Китая и "частично очень агрессивного" поведения России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.В числе других вызовов — пандемия коронавируса и вопросы защиты климата.Меркель отметила, что Соединенные Штаты остаются важнейшим партнером Европы и естественным и "неизбежным" соратником Германии. По ее словам, европейские государства "не имеют столько общих ценностей и интересов" ни с одним другим регионом мира."Только совместно с США мы можем эффективно участвовать в глобализации, мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции", — сказала она на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в "агрессивном поведении" и заявил о необходимости сдерживать ее действия. При этом, по его словам, такая ситуация требует усиления обороны альянса и увеличения финансирования. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение "поведением России".В ответ на это в МИД подчеркнули, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Как отмечали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210325/nato-1602697806.html

https://ria.ru/20210417/obvineniya-1728766280.html

сша

украина

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хдс/хсс, дмитрий песков, сша, украина, россия, ангела меркель, германия, в мире