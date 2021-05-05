https://ria.ru/20210505/astrazeneca-1731167137.html

В Канаде второй человек умер после прививки вакциной AstraZeneca

В Канаде второй человек умер после прививки вакциной AstraZeneca

Канадская провинции Альберта зарегистрировала вторую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщила... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:51

2021-05-05T09:51

2021-05-05T09:51

распространение коронавируса

квебек (провинция)

альберта

astrazeneca

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Канадская провинции Альберта зарегистрировала вторую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщила главный санитарный врач провинции Дина Хиншоу.Ранее сообщалось, что первый случай смерти после прививки вакциной AstraZeneca в Канаде был зарегистрирован в провинции Квебек в конце апреля."Как главный санитарный врач, я с грустью сообщаю о том, что сегодня вечером (4 мая - ред.) мы подтвердили смерть женщины из Альберты в возрасте более 50 лет от тромбоза после прививки AstraZeneca", - заявила Хиншоу в пресс-релизе на сайте службы здравоохранения провинции.По словам главврача Альберты, из уважения к врачебной тайне и конфиденциальности семьи погибшей власти не будут предоставлять дальнейшую информацию о случае.При этом Хиншоу напомнила, что риск смерти или осложнений от коронавируса превышает риски от прививки."Для сравнения, вероятность смерти среди заболевших COVID-19 жителей Альберты в возрасте от 50 до 59 лет в 350 раз больше вероятности формирования тромбоза после вакцины AstraZeneca. Вероятность того, что они будут госпитализированы из-за COVID-19, по крайней мере в 1500 раз больше, чем вероятность формирования тромбоза после вакцины AstraZeneca", - отметила главврач Альберты.Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca 26 февраля. Помимо этого в стране авторизованы препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.

https://ria.ru/20210503/privivka-1730998052.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/privivka-1730302705.html

квебек (провинция)

альберта

канада

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квебек (провинция), альберта, astrazeneca , канада, в мире