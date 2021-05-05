https://ria.ru/20210505/arestanty-1731242235.html

В России за арестантами будут следить с помощью спутников

В России за арестантами будут следить с помощью спутников

Этапирование осужденных в России, а также их поведение планируется отслеживать с помощью спутниковых систем, следует из Концепции развития уголовно... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T21:29

2021-05-05T21:29

2021-05-05T21:45

россия

глонасс (система навигации)

технологии

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Этапирование осужденных в России, а также их поведение планируется отслеживать с помощью спутниковых систем, следует из Концепции развития уголовно исправительной системы (УИС) РФ до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации."В целях эффективного функционирования учреждений и органов УИС необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья ее персонала, подозреваемых, обвиняемых и осужденных… Для обеспечения деятельности УИС и ее объектов предполагается: использование спутниковых систем глобального позиционированию для мониторинга передвижения специальных автомобилей и железнодорожных вагонов для перевозки осужденных, а также оборудование специальных автомобилей современными средствами видеонаблюдения и связи", - сообщается в документе.Кроме того, документом предполагается комплексная защита информационной структуры учреждений УИС.Также предполагается "совершенствование системы мониторинга поведения осужденных с помощью электронного контроля (электронные браслеты, беспроводные технологии и проч.), а также использования навигационных систем ГЛОНАСС".

https://ria.ru/20210505/sizo-1731234977.html

https://ria.ru/20210505/usloviya-1731239296.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глонасс (система навигации), технологии