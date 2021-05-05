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Самарский суд арестовал подозреваемого в избиении подростка в лифте

Самарский суд арестовал подозреваемого в избиении подростка в лифте

Суд в Самаре в среду заключил под стражу подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:13

2021-05-05T12:13

2021-05-05T12:13

следственный комитет россии (ск рф)

самара

происшествия

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САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Суд в Самаре в среду заключил под стражу подозреваемого в нападении на подростка в лифте в самарской многоэтажке, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избил юношу, зашедшего вместе с ним в лифт. По данным СУСК по Самарской области, инцидент произошел первого мая в лифте одного из домов на улице Краснодонской в Промышленном районе Самары. По информации следствия, неизвестный напал на 16-летнего подростка и похитил у него сотовый телефон. Юноша, по данным СУСК, получил травмы и был госпитализирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Во вторник подозреваемый был задержан полицейскими, им оказался ранее судимый за кражу житель Самары. По данным ГУМВД по региону, подозреваемый был задержан в одном из домов в Советском районе города."Сегодня по ходатайству следователя ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. В СУСК также добавили, что в настоящее время жизни и здоровью потерпевшего подростка ничего не угрожает.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия