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Лукашенко лишил более 80 бывших военнослужащих званий
Лукашенко лишил более 80 бывших военнослужащих званий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил 80 бывших военнослужащих и силовиков воинских и специальных званий из-за "дискредитирующих" проступков. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:03
2021-05-04T23:57
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил 80 бывших военнослужащих и силовиков воинских и специальных званий из-за "дискредитирующих" проступков.Как говорится в сообщении пресс-службы, они нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных акциях, размещали в интернете экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные госслужащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, а также выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Это было сделано "с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в стране".Указанные лица "дискредитировали честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей", сказано в сообщении.Кроме того, против некоторых экс-сотрудников белорусских силовых органов возбудили уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма."Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства", — подчеркнули в пресс-службе.В Белоруссии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, в том числе состоящих в запасе или находящихся в отставке, могут лишить воинского (специального) звания по решению президента.В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
https://ria.ru/20210504/prigovor-1731108077.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко лишил более 80 бывших военнослужащих званий

18:03 04.05.2021 (обновлено: 23:57 04.05.2021)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© БелТА
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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил 80 бывших военнослужащих и силовиков воинских и специальных званий из-за "дискредитирующих" проступков.
Как говорится в сообщении пресс-службы, они нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных акциях, размещали в интернете экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные госслужащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, а также выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Это было сделано "с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в стране".
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Указанные лица "дискредитировали честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей", сказано в сообщении.
Кроме того, против некоторых экс-сотрудников белорусских силовых органов возбудили уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.
"Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства", — подчеркнули в пресс-службе.
В Белоруссии военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, в том числе состоящих в запасе или находящихся в отставке, могут лишить воинского (специального) звания по решению президента.
В начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. После этого в стране начались массовые акции протеста, силовики использовали спецсредства и спецтехнику, в столкновениях с полицией погибли несколько человек. Одиннадцатого февраля в белорусском КГБ заявили, что ситуация в республике стабилизировалась.
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