https://ria.ru/20210504/zhkkh-1731058032.html
На модернизацию ЖКХ в Приамурье направят два миллиарда рублей
На модернизацию ЖКХ в Приамурье направят два миллиарда рублей
Два миллиарда рублей направят на модернизацию ЖКХ из бюджета Амурской области в 2021 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:00
2021-05-04T09:00
2021-05-04T16:09
василий орлов (губернатор)
жкх
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая — РИА Новости. Два миллиарда рублей направят на модернизацию ЖКХ из бюджета Амурской области в 2021 году, сообщает правительство региона."В рамках программы модернизации жилищно-коммунального комплекса в Приамурье в текущем году предусмотрено более 200 мероприятий общей стоимостью два миллиарда рублей. Из них 160 миллионов предусмотрены на проекты по повышению энергоэффективности предприятий", — говорится в сообщении.Власти уточняют, что в Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Магдагачинском и Сковородинском районах будут установлены автоматизированные котлы, в Белогорском районе котельные переведут на двухконтурную систему, а в Белогорске и Шимановске установят частотные преобразователи.Со ссылкой на министра ЖКХ Алексея Тарасова сообщается, что за прошедший отопительный сезон в Приамурье произошло 104 аварии, большое количество порывов и аварий из-за износа сетей зимой было зарегистрировано в областном центре — Благовещенске. В связи с тем что почти 80% аварий произошло на сетях водоснабжения, в 2021 году по программе модернизации планируется заменить 21,9 километра водопроводных сетей."В целом отопительный период в Амурской области прошел неплохо — относительно спокойно и без сюрпризов. Однако по количеству порывов и аварий в Благовещенске нужно принимать меры. Поручил Министерству ЖКХ и администрации города совместно разобраться в проблеме и установить причину такого количества ЧП на сетях, затем разработать программу действий", — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.По поручению Орлова разработана стратегия развития ЖКХ до 2025-го и на период до 2030 года."Основные мероприятия планировались с учетом уменьшения износа коммунальной инфраструктуры, реализации энергоэффективных мероприятий с целью снижения нагрузки на потребителя, сдерживания тарифов, уменьшения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг. Все эти мероприятия в стратегии учтены", — сообщил Тарасов.Всего для выполнения стратегии необходимо более 58 миллиардов рублей. На эти деньги при поддержке федерального бюджета в Приамурье модернизируют котельные, построят очистные сооружения, заменят ветхие аварийные сети, построят объекты теплоснабжения для перспективного развития муниципалитетов.
https://ria.ru/20210502/trassa-1730889397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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василий орлов (губернатор), жкх, амурская область, благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая — РИА Новости.
Два миллиарда рублей направят на модернизацию ЖКХ из бюджета Амурской области
в 2021 году, сообщает правительство региона.
"В рамках программы модернизации жилищно-коммунального комплекса в Приамурье в текущем году предусмотрено более 200 мероприятий общей стоимостью два миллиарда рублей. Из них 160 миллионов предусмотрены на проекты по повышению энергоэффективности предприятий", — говорится в сообщении.
Власти уточняют, что в Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Магдагачинском и Сковородинском районах
будут установлены автоматизированные котлы, в Белогорском районе
котельные переведут на двухконтурную систему, а в Белогорске
и Шимановске
установят частотные преобразователи.
Со ссылкой на министра ЖКХ Алексея Тарасова сообщается, что за прошедший отопительный сезон в Приамурье произошло 104 аварии, большое количество порывов и аварий из-за износа сетей зимой было зарегистрировано в областном центре — Благовещенске
. В связи с тем что почти 80% аварий произошло на сетях водоснабжения, в 2021 году по программе модернизации планируется заменить 21,9 километра водопроводных сетей.
"В целом отопительный период в Амурской области прошел неплохо — относительно спокойно и без сюрпризов. Однако по количеству порывов и аварий в Благовещенске нужно принимать меры. Поручил Министерству ЖКХ и администрации города совместно разобраться в проблеме и установить причину такого количества ЧП на сетях, затем разработать программу действий", — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов
.
По поручению Орлова разработана стратегия развития ЖКХ до 2025-го и на период до 2030 года.
"Основные мероприятия планировались с учетом уменьшения износа коммунальной инфраструктуры, реализации энергоэффективных мероприятий с целью снижения нагрузки на потребителя, сдерживания тарифов, уменьшения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг. Все эти мероприятия в стратегии учтены", — сообщил Тарасов.
Всего для выполнения стратегии необходимо более 58 миллиардов рублей. На эти деньги при поддержке федерального бюджета в Приамурье модернизируют котельные, построят очистные сооружения, заменят ветхие аварийные сети, построят объекты теплоснабжения для перспективного развития муниципалитетов.