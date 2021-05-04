https://ria.ru/20210504/zhkkh-1731058032.html

На модернизацию ЖКХ в Приамурье направят два миллиарда рублей

На модернизацию ЖКХ в Приамурье направят два миллиарда рублей

Два миллиарда рублей направят на модернизацию ЖКХ из бюджета Амурской области в 2021 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:00

2021-05-04T09:00

2021-05-04T16:09

василий орлов (губернатор)

жкх

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая — РИА Новости. Два миллиарда рублей направят на модернизацию ЖКХ из бюджета Амурской области в 2021 году, сообщает правительство региона."В рамках программы модернизации жилищно-коммунального комплекса в Приамурье в текущем году предусмотрено более 200 мероприятий общей стоимостью два миллиарда рублей. Из них 160 миллионов предусмотрены на проекты по повышению энергоэффективности предприятий", — говорится в сообщении.Власти уточняют, что в Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Магдагачинском и Сковородинском районах будут установлены автоматизированные котлы, в Белогорском районе котельные переведут на двухконтурную систему, а в Белогорске и Шимановске установят частотные преобразователи.Со ссылкой на министра ЖКХ Алексея Тарасова сообщается, что за прошедший отопительный сезон в Приамурье произошло 104 аварии, большое количество порывов и аварий из-за износа сетей зимой было зарегистрировано в областном центре — Благовещенске. В связи с тем что почти 80% аварий произошло на сетях водоснабжения, в 2021 году по программе модернизации планируется заменить 21,9 километра водопроводных сетей."В целом отопительный период в Амурской области прошел неплохо — относительно спокойно и без сюрпризов. Однако по количеству порывов и аварий в Благовещенске нужно принимать меры. Поручил Министерству ЖКХ и администрации города совместно разобраться в проблеме и установить причину такого количества ЧП на сетях, затем разработать программу действий", — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.По поручению Орлова разработана стратегия развития ЖКХ до 2025-го и на период до 2030 года."Основные мероприятия планировались с учетом уменьшения износа коммунальной инфраструктуры, реализации энергоэффективных мероприятий с целью снижения нагрузки на потребителя, сдерживания тарифов, уменьшения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг. Все эти мероприятия в стратегии учтены", — сообщил Тарасов.Всего для выполнения стратегии необходимо более 58 миллиардов рублей. На эти деньги при поддержке федерального бюджета в Приамурье модернизируют котельные, построят очистные сооружения, заменят ветхие аварийные сети, построят объекты теплоснабжения для перспективного развития муниципалитетов.

https://ria.ru/20210502/trassa-1730889397.html

https://ria.ru/20210429/voda-1730483198.html

амурская область

благовещенск

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василий орлов (губернатор), жкх, амурская область, благовещенск