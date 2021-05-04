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Хорошие новости
https://ria.ru/20210504/zhivotnye-1731117616.html
Росгосцирк и парк "Тайган" договорились о "пенсии" для цирковых животных
Росгосцирк и парк "Тайган" договорились о "пенсии" для цирковых животных
Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган". РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:09
2021-05-04T20:46
хорошие новости
россия
сафари-парк "тайган"
олег зубков
сергей беляков
росгосцирк
республика крым
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган".Соглашение об этом подписали гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков и директор крымского парка Олег Зубков.Беляков отметил, что пока животные работают в программах цирка, они полностью находятся на обеспечении компании. После этого руководство обязано позаботиться о своих подопечных."Здесь, в сафари-парке "Тайган", все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", — заявил он.В пресс-службе Росгосцирка пояснили, что до этого животные продолжали путешествовать со своими наставниками, даже завершив выступать в программах, или получали возможность жить в различных частных зоопарках страны.Первым совместным проектом "Тайгана" и Росгосцирка стало открытие на территории парка самого большого в России вольера для содержания слонов. В нем уже поселились слонихи — участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк".
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россия, сафари-парк "тайган", олег зубков, сергей беляков, росгосцирк, республика крым

Росгосцирк и парк "Тайган" договорились о "пенсии" для цирковых животных

17:09 04.05.2021 (обновлено: 20:46 04.05.2021)
 
© Fotolia / xyДрессированный тигр
Дрессированный тигр - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Fotolia / xy
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган".
Соглашение об этом подписали гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков и директор крымского парка Олег Зубков.
Беляков отметил, что пока животные работают в программах цирка, они полностью находятся на обеспечении компании. После этого руководство обязано позаботиться о своих подопечных.
"Здесь, в сафари-парке "Тайган", все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", — заявил он.
В пресс-службе Росгосцирка пояснили, что до этого животные продолжали путешествовать со своими наставниками, даже завершив выступать в программах, или получали возможность жить в различных частных зоопарках страны.
Первым совместным проектом "Тайгана" и Росгосцирка стало открытие на территории парка самого большого в России вольера для содержания слонов. В нем уже поселились слонихи — участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк".
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 16:40
Подравшиеся в казанском цирке слоны переехали в парк "Тайган" в Крыму
 
Хорошие новостиРоссияСафари-парк "Тайган"Олег ЗубковСергей БеляковРосгосциркРеспублика Крым
 
 
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