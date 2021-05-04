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Росгосцирк и парк "Тайган" договорились о "пенсии" для цирковых животных
Росгосцирк и парк "Тайган" договорились о "пенсии" для цирковых животных
Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган". РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:09
2021-05-04T17:09
2021-05-04T20:46
хорошие новости
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сафари-парк "тайган"
олег зубков
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росгосцирк
республика крым
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган".Соглашение об этом подписали гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков и директор крымского парка Олег Зубков.Беляков отметил, что пока животные работают в программах цирка, они полностью находятся на обеспечении компании. После этого руководство обязано позаботиться о своих подопечных."Здесь, в сафари-парке "Тайган", все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", — заявил он.В пресс-службе Росгосцирка пояснили, что до этого животные продолжали путешествовать со своими наставниками, даже завершив выступать в программах, или получали возможность жить в различных частных зоопарках страны.Первым совместным проектом "Тайгана" и Росгосцирка стало открытие на территории парка самого большого в России вольера для содержания слонов. В нем уже поселились слонихи — участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк".
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россия, сафари-парк "тайган", олег зубков, сергей беляков, росгосцирк, республика крым
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган".
Соглашение об этом подписали гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков
и директор крымского парка Олег Зубков
.
Беляков отметил, что пока животные работают в программах цирка, они полностью находятся на обеспечении компании. После этого руководство обязано позаботиться о своих подопечных.
"Здесь, в сафари-парке "Тайган", все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", — заявил он.
В пресс-службе Росгосцирка пояснили, что до этого животные продолжали путешествовать со своими наставниками, даже завершив выступать в программах, или получали возможность жить в различных частных зоопарках страны.
Первым совместным проектом "Тайгана" и Росгосцирка стало открытие на территории парка самого большого в России
вольера для содержания слонов. В нем уже поселились слонихи — участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк".