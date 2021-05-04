https://ria.ru/20210504/zhivotnye-1731117616.html

Росгосцирк и парк "Тайган" договорились о "пенсии" для цирковых животных

Росгосцирк и парк "Тайган" договорились о "пенсии" для цирковых животных

Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган". РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:09

2021-05-04T17:09

2021-05-04T20:46

хорошие новости

россия

сафари-парк "тайган"

олег зубков

сергей беляков

росгосцирк

республика крым

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Цирковые животные, которые из-за возраста больше не могут участвовать в представлениях, будут проводить "пенсию" в крымском сафари-парке "Тайган".Соглашение об этом подписали гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков и директор крымского парка Олег Зубков.Беляков отметил, что пока животные работают в программах цирка, они полностью находятся на обеспечении компании. После этого руководство обязано позаботиться о своих подопечных."Здесь, в сафари-парке "Тайган", все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", — заявил он.В пресс-службе Росгосцирка пояснили, что до этого животные продолжали путешествовать со своими наставниками, даже завершив выступать в программах, или получали возможность жить в различных частных зоопарках страны.Первым совместным проектом "Тайгана" и Росгосцирка стало открытие на территории парка самого большого в России вольера для содержания слонов. В нем уже поселились слонихи — участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк".

https://ria.ru/20210418/slony-1728825910.html

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россия, сафари-парк "тайган", олег зубков, сергей беляков, росгосцирк, республика крым