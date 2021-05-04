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Иерей рассказал, можно ли хранить пасхальные яйца годами
Иерей рассказал, можно ли хранить пасхальные яйца годами
Пасхальные яйца нельзя хранить годами, они портятся, как и все продукты, рассказал РИА Новости настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:03
2021-05-04T09:03
2021-05-04T09:03
религия и мировоззрение
религия
пасха
нахабино
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные яйца нельзя хранить годами, они портятся, как и все продукты, рассказал РИА Новости настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский.Пасха – один из главных праздников для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается 2 мая. К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу.Согласно преданию, традиция дарить яйца пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо со словами: "Христос Воскрес!". В ответ на это Тиберий воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И в этот момент яйцо поменяло цвет - стало красным.
https://ria.ru/20210503/svetlaya-1730753496.html
нахабино
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религия, пасха, нахабино