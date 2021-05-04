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Религия и мировоззрение
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Иерей рассказал, можно ли хранить пасхальные яйца годами
Иерей рассказал, можно ли хранить пасхальные яйца годами
Пасхальные яйца нельзя хранить годами, они портятся, как и все продукты, рассказал РИА Новости настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:03
2021-05-04T09:03
религия и мировоззрение
религия
пасха
нахабино
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные яйца нельзя хранить годами, они портятся, как и все продукты, рассказал РИА Новости настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский.Пасха – один из главных праздников для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается 2 мая. К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу.Согласно преданию, традиция дарить яйца пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо со словами: "Христос Воскрес!". В ответ на это Тиберий воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И в этот момент яйцо поменяло цвет - стало красным.
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религия, пасха, нахабино

Иерей рассказал, можно ли хранить пасхальные яйца годами

09:03 04.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПасхальные яйца
Пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные яйца нельзя хранить годами, они портятся, как и все продукты, рассказал РИА Новости настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский.
Пасха – один из главных праздников для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается 2 мая. К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу.
"Если кто-то считает, что освященные яйца годами хранятся и не портятся, они могут это проверить, но только надо заранее договориться с врачом-гастроэнтерологом. В Пасху происходит освящение пищи, но, конечно, яйца портятся, как и все остальные продукты", - сказал Островский.
Согласно преданию, традиция дарить яйца пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо со словами: "Христос Воскрес!". В ответ на это Тиберий воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И в этот момент яйцо поменяло цвет - стало красным.
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