https://ria.ru/20210504/yaytsa-1731058609.html

Иерей рассказал, можно ли хранить пасхальные яйца годами

Иерей рассказал, можно ли хранить пасхальные яйца годами

Пасхальные яйца нельзя хранить годами, они портятся, как и все продукты, рассказал РИА Новости настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:03

2021-05-04T09:03

2021-05-04T09:03

религия и мировоззрение

религия

пасха

нахабино

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пасхальные яйца нельзя хранить годами, они портятся, как и все продукты, рассказал РИА Новости настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский.Пасха – один из главных праздников для всех христиан. В этом году православная Пасха отмечается 2 мая. К празднику принято ставить на стол куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Последние принято дарить друг другу.Согласно преданию, традиция дарить яйца пошла от ученицы Христа Марии Магдалины. Однажды она попала на аудиенцию к императору Тиберию. При встрече женщина протянула римскому правителю белое куриное яйцо со словами: "Христос Воскрес!". В ответ на это Тиберий воскликнул, что воскресения быть не может, как не может быть того, чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. И в этот момент яйцо поменяло цвет - стало красным.

https://ria.ru/20210503/svetlaya-1730753496.html

нахабино

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2021

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религия, пасха, нахабино