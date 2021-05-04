На выборах в Ассамблею Мадрида побеждает правящая Народная партия
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛюди ищут свое имя в избирательном списке на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019
МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Правая Народная партия побеждает на региональных выборах в сообществе Мадрид, состоявшихся во вторник, и может сохранить власть при поддержке крайне правой партии VOX, свидетельствуют результаты голосования после подсчета более 50% бюллетеней.
Согласно предварительным данным, правящая Народная партия во главе с нынешней главой правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, может получить 63 мандата из 136 (43% голосов). Крайне правая VOX - 13 мандатов (9%). Таким образом этим двум правым партиям удается преодолеть планку в 69 мандатов (абсолютное большинство). В случае достижения договоренности о формировании коалиции крайне правые впервые могут войти в правительство автономного сообщества в Испании.
Правые уже празднуют победу – перед штаб-квартирой Народной партии ее сторонники, которые танцуют и размахивают флагами Испании.
НП руководит сообществом Мадрид уже 26 лет и на этот раз левому блоку вновь не удалось обойти их на выборах. Социалистическая рабочая партия пока может рассчитывать на 26 мандатов (18%). Más Madrid – на 24 (17%), Podemos во главе с Пабло Иглесиасом, который ради этих выборов отказался от поста вице-премьера, - 10 (7,5%).
Центристская партия "Граждане", входившая в правительственную коалицию с НП, остается без мандатов.
Досрочные выборы в Ассамблею Мадрида состоялись во вторник. К 19 00 (20 00 мск) явка оказалась рекордной – по предварительным данным, около 75%.
Правом голоса в Мадриде обладают 5,1 миллиона человек, были открыты 1084 избирательных участка в 179 муниципалитетах. Проголосовали по почте досрочно 211 тысяч избирателей – на 47% больше, чем на выборах 2019 года.
По итогам выборов будут избраны 136 депутатов Ассамблеи Мадрида, которая сформирует правительство столичного региона.