Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210504/vybory-1731149386.html
На выборах в Ассамблею Мадрида побеждает правящая Народная партия
На выборах в Ассамблею Мадрида побеждает правящая Народная партия
Правая Народная партия побеждает на региональных выборах в сообществе Мадрид, состоявшихся во вторник, и может сохранить власть при поддержке крайне правой... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T23:32
2021-05-04T23:32
пабло иглесиас
"граждане"
podemos
мадрид (город)
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155493/20/1554932030_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_5d8b90b0b8280cbc92414de80c46b497.jpg
МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Правая Народная партия побеждает на региональных выборах в сообществе Мадрид, состоявшихся во вторник, и может сохранить власть при поддержке крайне правой партии VOX, свидетельствуют результаты голосования после подсчета более 50% бюллетеней.Согласно предварительным данным, правящая Народная партия во главе с нынешней главой правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, может получить 63 мандата из 136 (43% голосов). Крайне правая VOX - 13 мандатов (9%). Таким образом этим двум правым партиям удается преодолеть планку в 69 мандатов (абсолютное большинство). В случае достижения договоренности о формировании коалиции крайне правые впервые могут войти в правительство автономного сообщества в Испании.Правые уже празднуют победу – перед штаб-квартирой Народной партии ее сторонники, которые танцуют и размахивают флагами Испании.НП руководит сообществом Мадрид уже 26 лет и на этот раз левому блоку вновь не удалось обойти их на выборах. Социалистическая рабочая партия пока может рассчитывать на 26 мандатов (18%). Más Madrid – на 24 (17%), Podemos во главе с Пабло Иглесиасом, который ради этих выборов отказался от поста вице-премьера, - 10 (7,5%).Центристская партия "Граждане", входившая в правительственную коалицию с НП, остается без мандатов.Досрочные выборы в Ассамблею Мадрида состоялись во вторник. К 19 00 (20 00 мск) явка оказалась рекордной – по предварительным данным, около 75%.Правом голоса в Мадриде обладают 5,1 миллиона человек, были открыты 1084 избирательных участка в 179 муниципалитетах. Проголосовали по почте досрочно 211 тысяч избирателей – на 47% больше, чем на выборах 2019 года.По итогам выборов будут избраны 136 депутатов Ассамблеи Мадрида, которая сформирует правительство столичного региона.
https://ria.ru/20210501/miting-1730850565.html
мадрид (город)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155493/20/1554932030_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_dabfaab6c091b273b7eefc5443a6e28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пабло иглесиас, "граждане", podemos, мадрид (город), испания, в мире

На выборах в Ассамблею Мадрида побеждает правящая Народная партия

23:32 04.05.2021
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЛюди ищут свое имя в избирательном списке на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019
Люди ищут свое имя в избирательном списке на одном из избирательных участков в Мадриде в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент. 26 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Правая Народная партия побеждает на региональных выборах в сообществе Мадрид, состоявшихся во вторник, и может сохранить власть при поддержке крайне правой партии VOX, свидетельствуют результаты голосования после подсчета более 50% бюллетеней.
Согласно предварительным данным, правящая Народная партия во главе с нынешней главой правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, может получить 63 мандата из 136 (43% голосов). Крайне правая VOX - 13 мандатов (9%). Таким образом этим двум правым партиям удается преодолеть планку в 69 мандатов (абсолютное большинство). В случае достижения договоренности о формировании коалиции крайне правые впервые могут войти в правительство автономного сообщества в Испании.
Правые уже празднуют победу – перед штаб-квартирой Народной партии ее сторонники, которые танцуют и размахивают флагами Испании.
НП руководит сообществом Мадрид уже 26 лет и на этот раз левому блоку вновь не удалось обойти их на выборах. Социалистическая рабочая партия пока может рассчитывать на 26 мандатов (18%). Más Madrid – на 24 (17%), Podemos во главе с Пабло Иглесиасом, который ради этих выборов отказался от поста вице-премьера, - 10 (7,5%).
Международный день трудящихся в Испании - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 17:07
В Испании 100 тысяч человек вышли на митинги профсоюзов
Центристская партия "Граждане", входившая в правительственную коалицию с НП, остается без мандатов.
Досрочные выборы в Ассамблею Мадрида состоялись во вторник. К 19 00 (20 00 мск) явка оказалась рекордной – по предварительным данным, около 75%.
Правом голоса в Мадриде обладают 5,1 миллиона человек, были открыты 1084 избирательных участка в 179 муниципалитетах. Проголосовали по почте досрочно 211 тысяч избирателей – на 47% больше, чем на выборах 2019 года.
По итогам выборов будут избраны 136 депутатов Ассамблеи Мадрида, которая сформирует правительство столичного региона.
 
Пабло Иглесиас"Граждане"PodemosМадрид (город)ИспанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41Израиль нанес ракетный удар по сирийскому складу в Латакии
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
Лента новостейМолния