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Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса
Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса
Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали "войной в Европе", заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:32
2021-05-04T14:59
россия
донецкая народная республика
нато
владимир зеленский
владимир путин
москва
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали "войной в Европе", заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.Выступление транслировалось на странице офиса президента Украины на Facebook."Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. &lt;...&gt; Очень важно, чтобы мы были вместе", — добавил Зеленский.Глава Украины также назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году "борцами за независимость" и связал те события с происходящим в Донбассе.На Западе часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это тем, что Москва не собирается ни на кого нападать, а якобы "агрессию" НАТО использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ. По словам Владимира Путина, обвинения Москвы в агрессии — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210503/ultimatum-1731019297.html
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россия, донецкая народная республика, нато, владимир зеленский, владимир путин, москва, в мире

Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса

11:32 04.05.2021 (обновлено: 14:59 04.05.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныРабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали "войной в Европе", заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Выступление транслировалось на странице офиса президента Украины на Facebook.
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"Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. <...> Очень важно, чтобы мы были вместе", — добавил Зеленский.
Глава Украины также назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году "борцами за независимость" и связал те события с происходящим в Донбассе.
На Западе часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это тем, что Москва не собирается ни на кого нападать, а якобы "агрессию" НАТО использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.
По словам Владимира Путина, обвинения Москвы в агрессии — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаНАТОВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваВ мире
 
 
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