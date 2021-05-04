https://ria.ru/20210504/voyna-1731077261.html

Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса

Зеленский заявил о войне в Европе из-за Крыма и Донбасса

Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали "войной в Европе", заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:32

2021-05-04T11:32

2021-05-04T14:59

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москва

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Конфликт в Донбассе и возвращение Крыма в состав России стали "войной в Европе", заявил Владимир Зеленский на саммите с лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.Выступление транслировалось на странице офиса президента Украины на Facebook."Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. <...> Очень важно, чтобы мы были вместе", — добавил Зеленский.Глава Украины также назвал погибших при протестах в Киеве в 2014 году "борцами за независимость" и связал те события с происходящим в Донбассе.На Западе часто звучат заявления о "российской угрозе". В России неоднократно отвечали на это тем, что Москва не собирается ни на кого нападать, а якобы "агрессию" НАТО использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ. По словам Владимира Путина, обвинения Москвы в агрессии — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210503/ultimatum-1731019297.html

https://ria.ru/20210504/krym-1731060028.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, нато, владимир зеленский, владимир путин, москва, в мире