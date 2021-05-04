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Момент крушения метромоста в Мехико попал на видео
Момент крушения метромоста в Мехико попал на видео
Камеры наблюдения засняли момент крушения поезда в мексиканской столице Мехико. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T08:41
2021-05-04T08:41
2021-05-04T15:14
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
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в мире
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Камеры наблюдения засняли момент крушения поезда в мексиканской столице Мехико.На кадрах видно, как участок метромоста обрушивается на проезжую часть вместе с ехавшим по нему составом.ЧП произошло на юго-востоке города, в районе станций "Оливос" и "Тесонко". По последним данным властей, погибли 20 человек.Около 70 пострадавших госпитализированы, состояние семи из них оценивают как тяжелое. Район около метромоста оцепили, к нему могут подъехать только машины спецслужб.
https://ria.ru/20210418/postradavshie-1728827743.html
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире