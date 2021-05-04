https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html

Момент крушения метромоста в Мехико попал на видео

Момент крушения метромоста в Мехико попал на видео

Камеры наблюдения засняли момент крушения поезда в мексиканской столице Мехико. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T08:41

2021-05-04T08:41

2021-05-04T15:14

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Камеры наблюдения засняли момент крушения поезда в мексиканской столице Мехико.На кадрах видно, как участок метромоста обрушивается на проезжую часть вместе с ехавшим по нему составом.ЧП произошло на юго-востоке города, в районе станций "Оливос" и "Тесонко". По последним данным властей, погибли 20 человек.Около 70 пострадавших госпитализированы, состояние семи из них оценивают как тяжелое. Район около метромоста оцепили, к нему могут подъехать только машины спецслужб.

https://ria.ru/20210418/postradavshie-1728827743.html

мехико (город)

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире