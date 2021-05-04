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Ветераны в Дагестане получат по 30 тысяч рублей ко Дню Победы
Ветераны в Дагестане получат по 30 тысяч рублей ко Дню Победы
Власти Дагестана выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 30 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба минтруда региона. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:39
2021-05-04T15:39
2021-05-04T15:39
день победы
республика дагестан
общество
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МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Власти Дагестана выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 30 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщает пресс-служба минтруда региона."В канун Дня Победы руководство республики приняло решение выдать ветеранам войны по 30 тысяч рублей. Деньги получат 48 ветеранов", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что единовременную выплату получат только участники и инвалиды войны. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено около 1,5 миллиона рублей.На сегодняшний день в Дагестане проживают 48 участников и инвалидов войны и около восьми тысяч тружеников тыла.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/pobeda-1731078903.html
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день победы, республика дагестан, общество