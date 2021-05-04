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Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
Первая партия препарата "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку, сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T01:05
2021-05-04T01:05
2021-05-04T01:05
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распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Первая партия препарата "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку, сообщается в официальном Twitter российской вакцины от коронавируса."Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку", - говорится в сообщении.В начале марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана сообщил, что Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Также сообщалось, что кабинет министров Шри-Ланки одобрил покупку "Спутника V".Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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РИА Новости
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россия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, шри-ланка, в мире
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Первая партия препарата "Спутник V
" прибыла в Шри-Ланку
, сообщается в официальном Twitter
российской вакцины от коронавируса
.
"Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Шри-Ланку", - говорится в сообщении.
В начале марта исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана сообщил, что Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Также сообщалось, что кабинет министров Шри-Ланки одобрил покупку "Спутника V".
Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.