https://ria.ru/20210504/ural-1731091268.html

При опрокидывании "Урала" на перевале в Туве пострадали пять человек

При опрокидывании "Урала" на перевале в Туве пострадали пять человек

Пять человек, из которых двое детей, пострадали при опрокидывании автомобиля "Урал" в труднодоступной местности на горном перевале в Туве, сообщает МЧС... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:47

2021-05-04T13:47

2021-05-04T13:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тере-хольский район

эрзинский район

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Пять человек, из которых двое детей, пострадали при опрокидывании автомобиля "Урал" в труднодоступной местности на горном перевале в Туве, сообщает МЧС республики.По данным ведомства, инцидент произошел в Эрзинском районе."Сотрудники администрации Эрзинского и Тере-Хольского районов, 20-й пожарно-спасательной части и медицинской службы оперативно выехали в труднодоступное место - перевал "Нарын" Эрзинского района Тувы, где, по предварительным данным, произошло опрокидывание автомобиля "Урал" с пассажирами, в результате которого пострадали пять человек, из них двое детей", - говорится в сообщении.По предварительным данным МВД республики, "Урал", в котором находились 20 человек, следовал в село Кунгуртуг Тере-Хольского района. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по региону.Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия направлена оперативная группа МЧС республики и спасатели. Министерством здравоохранения Тувы на место аварии направлен борт санавиации. Всего привлечено 25 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20210222/gospitalizirovannye-1598563564.html

тере-хольский район

эрзинский район

республика тыва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тере-хольский район, эрзинский район, республика тыва, происшествия