https://ria.ru/20210504/ukraina-1731141811.html

Депутат Рады заявил, что власти украли у украинцев День Победы

Депутат Рады заявил, что власти украли у украинцев День Победы

Государственная политика на Украине направлена на кражу у украинского народа Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник депутат Верховной рады от... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:20

2021-05-04T21:20

2021-05-04T21:20

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Государственная политика на Украине направлена на кражу у украинского народа Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский."В нашей стране по-прежнему есть государственный праздник День Победы 9 мая. Для того, чтобы его украсть, вам пытаются продать так называемый День памяти и примирения 8 мая. Пожалуйста, когда вы будете для себя решать, что значит для вас 8 мая, ответьте себе на простой вопрос, а с кем вы конкретно собрались примиряться?... Это фальшивая дата и смысл ее существования только один, у вас хотят украсть День Победы. Я, народный депутат Украины Максим Бужанский, 25 мажоритарный округ, Днепр, говорю: государственная политика в этом историческом вопросе - это фальшивка", - заявил Бужанский в эфире телеканала "Наш".По словам политика, украинцам не с кем примиряться 8 мая.На Украине основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го - в День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

https://ria.ru/20210426/film-1729983886.html

https://ria.ru/20210429/aktsiya-1730454721.html

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днепр (город), верховная рада украины, германия, наши, украина, в мире