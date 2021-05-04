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В Бразилии подросток зарезал трех детей и двух взрослых в детском саду
В Бразилии подросток зарезал трех детей и двух взрослых в детском саду
Подросток с мачете зарезал трех детей и двух взрослых в детском саду на юге Бразилии, после чего попытался покончить с собой, сообщает местный новостной портал... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T18:25
2021-05-04T18:25
2021-05-04T23:22
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Подросток с мачете зарезал трех детей и двух взрослых в детском саду на юге Бразилии, после чего попытался покончить с собой, сообщает местный новостной портал G1."Трое детей и двое сотрудников детского сада в Саудадеше на западе Санта-Катарины погибли во вторник в результате ножевого нападения", - говорится в материале издания.По информации СМИ, 18-летний молодой человек проник на территорию детского сада Aquarela, где занимаются детьми в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, и начал наносить удары мачете взрослым и детям. После нападения он попытался покончить с собой и был доставлен в местную больницу в крайне тяжелом состоянии.Губернатор штата Даниэла Рейнер объявила в регионе трехдневный траур по погибшим.
https://ria.ru/20150216/1047866269.html
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