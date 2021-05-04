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СМИ: охранники ранили пытавшегося въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ
СМИ: охранники ранили пытавшегося въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ
Сотрудники ФБР выстрелили в человека, который пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T04:11
2021-05-04T04:11
2021-05-04T04:11
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники ФБР выстрелили в человека, который пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США, сообщает телеканал NBC.Ранее сообщалось, что человек пытался без разрешения заехать на главный въезд в здание в штате Виргиния, его остановила вооруженная охрана. С нарушителем вели переговоры.После переговоров между сотрудниками охраны в ЦРУ и неизвестным правоохранители решили оттолкнуть машину от въезда в здание. Мужчина вышел из машины и, предположительно, стал размахивать огнестрельным оружием, после чего в него выстрелил сотрудник ФБР. По информации некоторых источников, в машине также могли находиться взрывчатые вещества, а у мужчины могли быть психические расстройства. Источник также сообщил телеканалу, что этот человек ранее уже пытался несанкционированно пробраться на территорию ЦРУ.Нарушителя доставили в местную больницу. О тяжести его ранений не сообщается.
https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604054636.html
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