https://ria.ru/20210504/tsentr-1731096080.html

В иркутских торговых центрах открылись мобильные прививочные пункты

В иркутских торговых центрах открылись мобильные прививочные пункты

Мобильные прививочные пункты открылись в трех торговых центрах Иркутска, они будут работать весь период вакцинации, сообщает правительство Иркутской области. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:21

2021-05-04T14:21

2021-05-04T14:40

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вакцинация россиян от covid-19

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ИРКУТСК, 4 мая – РИА Новости. Мобильные прививочные пункты открылись в трех торговых центрах Иркутска, они будут работать весь период вакцинации, сообщает правительство Иркутской области."В трех торговых центрах Иркутска открылись пункты вакцинации от COVID-19. Работа мобильных пунктов вакцинации запланирована на период прививочной кампании от COVID-19", - говорится в сообщении.Мобильные пункты вакцинации развернуты в торговых центрах "Новый", "Юбилейный" и "Европарк", которые расположены в разных районах Иркутска. Накануне в регион поступило более 53 тысячи доз вакцины Гам-Ковид-Вак. В ближайшее время начнется прививочная кампания этим препаратом.По состоянию на 4 мая первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты 193 128 человек, полный курс вакцинации получили 115 332 человека.Стационарные пункты вакцинации не прекращают работу в майские праздники.На 4 мая в Иркутской области зарегистрировано 66 843 случая заболевания COVID-19. Госпитализировано 1188 человек, выздоровело 64 852 человека, умерло 2653, из них 273 от сопутствующих заболеваний.

https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731032140.html

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