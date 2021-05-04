https://ria.ru/20210504/tsentr-1731096080.html
В иркутских торговых центрах открылись мобильные прививочные пункты
В иркутских торговых центрах открылись мобильные прививочные пункты
Мобильные прививочные пункты открылись в трех торговых центрах Иркутска, они будут работать весь период вакцинации, сообщает правительство Иркутской области. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:21
2021-05-04T14:21
2021-05-04T14:40
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ИРКУТСК, 4 мая – РИА Новости. Мобильные прививочные пункты открылись в трех торговых центрах Иркутска, они будут работать весь период вакцинации, сообщает правительство Иркутской области."В трех торговых центрах Иркутска открылись пункты вакцинации от COVID-19. Работа мобильных пунктов вакцинации запланирована на период прививочной кампании от COVID-19", - говорится в сообщении.Мобильные пункты вакцинации развернуты в торговых центрах "Новый", "Юбилейный" и "Европарк", которые расположены в разных районах Иркутска. Накануне в регион поступило более 53 тысячи доз вакцины Гам-Ковид-Вак. В ближайшее время начнется прививочная кампания этим препаратом.По состоянию на 4 мая первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты 193 128 человек, полный курс вакцинации получили 115 332 человека.Стационарные пункты вакцинации не прекращают работу в майские праздники.На 4 мая в Иркутской области зарегистрировано 66 843 случая заболевания COVID-19. Госпитализировано 1188 человек, выздоровело 64 852 человека, умерло 2653, из них 273 от сопутствующих заболеваний.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, иркутская область, иркутск, общество
ИРКУТСК, 4 мая – РИА Новости.
Мобильные прививочные пункты открылись в трех торговых центрах Иркутска
, они будут работать весь период вакцинации, сообщает правительство Иркутской области.
"В трех торговых центрах Иркутска открылись пункты вакцинации от COVID-19. Работа мобильных пунктов вакцинации запланирована на период прививочной кампании от COVID-19", - говорится в сообщении.
Мобильные пункты вакцинации развернуты в торговых центрах "Новый", "Юбилейный" и "Европарк", которые расположены в разных районах Иркутска. Накануне в регион поступило более 53 тысячи доз вакцины Гам-Ковид-Вак. В ближайшее время начнется прививочная кампания этим препаратом.
По состоянию на 4 мая первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты 193 128 человек, полный курс вакцинации получили 115 332 человека.
Стационарные пункты вакцинации не прекращают работу в майские праздники.
На 4 мая в Иркутской области зарегистрировано 66 843 случая заболевания COVID-19. Госпитализировано 1188 человек, выздоровело 64 852 человека, умерло 2653, из них 273 от сопутствующих заболеваний.