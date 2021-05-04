https://ria.ru/20210504/torg-1731088830.html

Вице-премьер Чехии опроверг сообщения о "торге" с Россией из-за Врбетице

Вице-премьер Чехии опроверг сообщения о "торге" с Россией из-за Врбетице

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек опроверг данные СМИ о намерениях Праги договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:27

2021-05-04T13:27

2021-05-04T14:13

россия

ян гамачек

мвд чехии

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ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек опроверг данные СМИ о намерениях Праги договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году."Однозначно отвергаю спекуляции в статье Seznam Zprávy. <...> Статья поставлена на спекуляциях и лжи, которые никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было", — написал Гамачек в Twitter.При этом он подтвердил, что с 14 апреля в МВД прошло несколько встреч с участием руководителей спецслужб, генпрокурора и посла Чехии в России.Издание Seznam Zprávy ранее со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что власти не будут сообщать об инциденте в обмен на проведение саммита Россия — США в столице Чехии, а также бесплатную поставку вакцины "Спутник V". По сведениям журналистов, 15 апреля министр обсудил эти планы с силовиками и дипломатами, после чего отказался от замысла.В итоге два дня спустя он и премьер Андрей Бабиш выступили по ТВ и обвинили Москву в причастности к взрыву. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210503/chekhiya-1730970087.html

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россия, ян гамачек, мвд чехии, андрей бабиш, москва, чехия, в мире