https://ria.ru/20210504/torg-1731088830.html
Вице-премьер Чехии опроверг сообщения о "торге" с Россией из-за Врбетице
Вице-премьер Чехии опроверг сообщения о "торге" с Россией из-за Врбетице
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек опроверг данные СМИ о намерениях Праги договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:27
2021-05-04T13:27
2021-05-04T14:13
россия
ян гамачек
мвд чехии
андрей бабиш
москва
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2070c3b82347181346cfaa1a52a0f252.jpg
ПРАГА, 4 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек опроверг данные СМИ о намерениях Праги договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году."Однозначно отвергаю спекуляции в статье Seznam Zprávy. <...> Статья поставлена на спекуляциях и лжи, которые никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было", — написал Гамачек в Twitter.При этом он подтвердил, что с 14 апреля в МВД прошло несколько встреч с участием руководителей спецслужб, генпрокурора и посла Чехии в России.Издание Seznam Zprávy ранее со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что власти не будут сообщать об инциденте в обмен на проведение саммита Россия — США в столице Чехии, а также бесплатную поставку вакцины "Спутник V". По сведениям журналистов, 15 апреля министр обсудил эти планы с силовиками и дипломатами, после чего отказался от замысла.В итоге два дня спустя он и премьер Андрей Бабиш выступили по ТВ и обвинили Москву в причастности к взрыву. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/chekhiya-1730970087.html
россия
москва
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_644f38ef9ea68a249afe593a0b07cd0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ян гамачек, мвд чехии, андрей бабиш, москва, чехия, в мире
ПРАГА, 4 мая
— РИА Новости.
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек
опроверг данные СМИ о намерениях Праги договориться с Москвой до публичного обвинения в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году.
"Однозначно отвергаю спекуляции в статье Seznam Zprávy. <...> Статья поставлена на спекуляциях и лжи, которые никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было", — написал Гамачек в Twitter
.
При этом он подтвердил, что с 14 апреля в МВД прошло несколько встреч с участием руководителей спецслужб, генпрокурора и посла Чехии в России.
"Единственной темой встреч был вопрос о том, как отразится дело Врбетице на безопасности республики и на отношениях с Москвой. Кроме прочего, это связано и с тем, что СМИ располагали частью информации об инциденте. И по этой причине конструкция статьи попросту нелогична", — написал Гамачек.
Издание Seznam Zprávy ранее со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что власти не будут сообщать об инциденте в обмен на проведение саммита Россия — США в столице Чехии, а также бесплатную поставку вакцины "Спутник V". По сведениям журналистов, 15 апреля министр обсудил эти планы с силовиками и дипломатами, после чего отказался от замысла.
В итоге два дня спустя он и премьер Андрей Бабиш выступили по ТВ и обвинили Москву в причастности к взрыву. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.