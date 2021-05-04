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Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T00:33
2021-05-04T00:33
tiktok
весь мир
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Свыше 70% пользователей сообщают о проблемах с просмотром видео, некоторые столкнулись с трудностями с авторизацией. О неполадках сообщают множество пользователей в США, Великобритании, Испании, Германии, Канаде и других странах.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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tiktok, весь мир, в мире

Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру

00:33 04.05.2021
 
© Depositphotos / tashatuvangoТелефон с приложением TikTok
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Depositphotos / tashatuvango
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Свыше 70% пользователей сообщают о проблемах с просмотром видео, некоторые столкнулись с трудностями с авторизацией. О неполадках сообщают множество пользователей в США, Великобритании, Испании, Германии, Канаде и других странах.
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TikTok готов работать над нарушающим законодательство РФ контентом
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
 
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