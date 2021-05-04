https://ria.ru/20210504/tiktok-1731045573.html

Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру

Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру

Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T00:33

2021-05-04T00:33

2021-05-04T00:33

tiktok

весь мир

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пользователи TikTok в ряде стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Свыше 70% пользователей сообщают о проблемах с просмотром видео, некоторые столкнулись с трудностями с авторизацией. О неполадках сообщают множество пользователей в США, Великобритании, Испании, Германии, Канаде и других странах.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/tiktok-1727547757.html

весь мир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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