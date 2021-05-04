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Белоруссия ввела дополнительные тарифы на прокачку российской нефти
Белоруссия ввела дополнительные тарифы на прокачку российской нефти
Белоруссия ввела тарифы на прокачку нефти по трем дополнительным направлениям, следует из постановления номер 30 министерства антимонопольного регулирования и... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:13
2021-05-04T09:13
оао "гомельтранснефть дружба"
россия
белоруссия
в мире
экономика
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Белоруссия ввела тарифы на прокачку нефти по трем дополнительным направлениям, следует из постановления номер 30 министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики от 3 мая, которое опубликовано во вторник на национальном правовом интернет-портале.Согласно документу, тариф на транспортировку нефти по маршруту "Невель (граница РФ и Белоруссии) – Полоцк (Белоруссия)" установлен в размере 45,39 российского рубля за тонну нетто, по маршруту "Унеча (граница РФ и Белоруссии) – Полоцк" установлен в размере 175,60 российского рубля за тонну нетто, по маршруту "Полоцк – Новополоцк (Белоруссия)" - в размере 0,46 российского рубля за тонну нетто. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.Ранее, в феврале 2020 года, МАРТ повысило тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель", он составил 203,8 российского рубля за тонну нетто (без НДС).Как пояснили в пресс-службе МАРТ, введение тарифов по дополнительным направлениям обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба". "Уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной министерством экономики Республики Беларусь по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, от 27 января 2010 года", - говорится в сообщении на сайте МАРТ.Белорусский оператор "Дружбы" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - со своей стороны уточнил, что сам обратился в МАРТ с просьбой установить тарифы на прокачку нефти по трем новым направлениям. На сайте оператора отмечается, что в 2020 году он приступил к реконструкции резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк", который располагается на границе Полоцкого района и города Новополоцка Витебской области республики."К настоящему времени окончены ремонтные работы на двух резервуарах по 50 тысяч кубических метров, в завершающей стадии находится реконструкция резервуара объемом 30 тысяч кубометров. Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк. Установление тарифов по маршруту Полоцк - Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке", - говорится в сообщении.
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оао "гомельтранснефть дружба", россия, белоруссия, в мире, экономика

Белоруссия ввела дополнительные тарифы на прокачку российской нефти

09:13 04.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
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МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Белоруссия ввела тарифы на прокачку нефти по трем дополнительным направлениям, следует из постановления номер 30 министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики от 3 мая, которое опубликовано во вторник на национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, тариф на транспортировку нефти по маршруту "Невель (граница РФ и Белоруссии) – Полоцк (Белоруссия)" установлен в размере 45,39 российского рубля за тонну нетто, по маршруту "Унеча (граница РФ и Белоруссии) – Полоцк" установлен в размере 175,60 российского рубля за тонну нетто, по маршруту "Полоцк – Новополоцк (Белоруссия)" - в размере 0,46 российского рубля за тонну нетто. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Ранее, в феврале 2020 года, МАРТ повысило тариф на услугу по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению "Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель", он составил 203,8 российского рубля за тонну нетто (без НДС).
Как пояснили в пресс-службе МАРТ, введение тарифов по дополнительным направлениям обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба". "Уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, утвержденной министерством экономики Республики Беларусь по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, от 27 января 2010 года", - говорится в сообщении на сайте МАРТ.
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Белорусский оператор "Дружбы" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - со своей стороны уточнил, что сам обратился в МАРТ с просьбой установить тарифы на прокачку нефти по трем новым направлениям. На сайте оператора отмечается, что в 2020 году он приступил к реконструкции резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк", который располагается на границе Полоцкого района и города Новополоцка Витебской области республики.
"К настоящему времени окончены ремонтные работы на двух резервуарах по 50 тысяч кубических метров, в завершающей стадии находится реконструкция резервуара объемом 30 тысяч кубометров. Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк. Установление тарифов по маршруту Полоцк - Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке", - говорится в сообщении.
 
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