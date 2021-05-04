Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/tallin-1731095322.html
В Таллине решили не проводить акцию "Бессмертный полк"
В Таллине решили не проводить акцию "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" в Таллине, намеченное на 9 мая, не состоится из-за коронавирусных ограничений, сообщил во вторник организатор акции Андрей... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:17
2021-05-04T14:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
андрей гончар
эстония
таллин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574453474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01ba32df024071ce3c269bbbf337be87.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Таллине, намеченное на 9 мая, не состоится из-за коронавирусных ограничений, сообщил во вторник организатор акции Андрей Гончаров.Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек. Группы не должны пересекаться между собой."В рамках нынешних ограничений, к сожалению, шествие "Бессмертного полка" не состоится. Организовать колонну в таком формате невозможно. Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату. Ситуация получается патовая. С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь", - сказал Гончаров порталу Delfi.По словам активиста, организаторы консультировались с департаментом здоровья и полицией. "Мы сами понимаем, что с такими ограничениями нереально что-то провести. Для нас главное - это здоровье людей. Мы не хотим, чтобы потом был всплеск заболеваемости и люди из группы риска заразились. Вирус никуда не ушел, статистика это доказывает",- отметил Гончаров.Он подчеркнул, что в отказе от шествия нет идеологических причин. "Нет, тут нет никакой политики. Раньше все шествия спокойно проводились. Полиция ничего не имеет против данного мероприятия. Нет смысла искать здесь что-то политическое. Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений", - сказал Гончаров.
https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731030221.html
россия
эстония
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574453474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e06853e6ee51f79c55f5b849ff3518eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, андрей гончар, эстония, таллин, в мире

В Таллине решили не проводить акцию "Бессмертный полк"

14:17 04.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Таллине, намеченное на 9 мая, не состоится из-за коронавирусных ограничений, сообщил во вторник организатор акции Андрей Гончаров.
Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек. Группы не должны пересекаться между собой.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 20:32Распространение коронавируса
В Эстонии за неделю выявили 98 побочных реакций на прививки от COVID-19
"В рамках нынешних ограничений, к сожалению, шествие "Бессмертного полка" не состоится. Организовать колонну в таком формате невозможно. Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату. Ситуация получается патовая. С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь", - сказал Гончаров порталу Delfi.
По словам активиста, организаторы консультировались с департаментом здоровья и полицией. "Мы сами понимаем, что с такими ограничениями нереально что-то провести. Для нас главное - это здоровье людей. Мы не хотим, чтобы потом был всплеск заболеваемости и люди из группы риска заразились. Вирус никуда не ушел, статистика это доказывает",- отметил Гончаров.
Он подчеркнул, что в отказе от шествия нет идеологических причин. "Нет, тут нет никакой политики. Раньше все шествия спокойно проводились. Полиция ничего не имеет против данного мероприятия. Нет смысла искать здесь что-то политическое. Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений", - сказал Гончаров.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАндрей ГончарЭстонияТаллинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
03:24Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку
03:15В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро
02:57Нетаньяху лишился права формировать правительство Израиля
02:50Историк рассказал, как шифровальный "фронт" помог СССР победить в войне
02:35Минобороны опубликовало видео ночной репетиции парада на Красной площади
02:23Блинкен призвал добиваться от РФ "соблюдения международных обязательств"
02:16Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
02:13Эксперт рассказал, как быстро высушить смартфон
02:10Эксперт рассказал, как планировать отдых в этом году
01:55Тунисский депутат выступила в парламенте в бронежилете и шлеме
01:27Убивший афроамериканца экс-полицейский просит нового суда
01:24В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
01:11Эксперт назвал способ накопления капитала на 10% от зарплаты
01:03Пентагон обвинил Россию в нарушениях механизма деконфликтинга в Сирии
00:47Пушков назвал единственно возможную форму существования Украины
00:35В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно мыть руки
00:31В Москве пройдет церемония переноса в Словакию частицы Вечного огня
00:28Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая и продлится три дня
00:13Венесуэла рассчитывает на широкий доступ к "ЭпиВакКороне"
Лента новостейМолния