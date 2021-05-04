https://ria.ru/20210504/tallin-1731095322.html

В Таллине решили не проводить акцию "Бессмертный полк"

В Таллине решили не проводить акцию "Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" в Таллине, намеченное на 9 мая, не состоится из-за коронавирусных ограничений, сообщил во вторник организатор акции Андрей... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T14:17

2021-05-04T14:17

2021-05-04T14:17

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Таллине, намеченное на 9 мая, не состоится из-за коронавирусных ограничений, сообщил во вторник организатор акции Андрей Гончаров.Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек. Группы не должны пересекаться между собой."В рамках нынешних ограничений, к сожалению, шествие "Бессмертного полка" не состоится. Организовать колонну в таком формате невозможно. Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату. Ситуация получается патовая. С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь", - сказал Гончаров порталу Delfi.По словам активиста, организаторы консультировались с департаментом здоровья и полицией. "Мы сами понимаем, что с такими ограничениями нереально что-то провести. Для нас главное - это здоровье людей. Мы не хотим, чтобы потом был всплеск заболеваемости и люди из группы риска заразились. Вирус никуда не ушел, статистика это доказывает",- отметил Гончаров.Он подчеркнул, что в отказе от шествия нет идеологических причин. "Нет, тут нет никакой политики. Раньше все шествия спокойно проводились. Полиция ничего не имеет против данного мероприятия. Нет смысла искать здесь что-то политическое. Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений", - сказал Гончаров.

https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731030221.html

россия

эстония

таллин

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коронавирус covid-19, россия, андрей гончар, эстония, таллин, в мире