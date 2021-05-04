https://ria.ru/20210504/suverenitet-1731051724.html
Савченко пожаловалась на потерю Украиной суверенитета
Савченко пожаловалась на потерю Украиной суверенитета
Украина теряет суверенитет из-за внешнего управления, а власти страны уделяют больше внимания внешним игрокам, чем собственному населению, такое мнение в эфире... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T06:45
2021-05-04T06:45
2021-05-04T14:30
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина теряет суверенитет из-за внешнего управления, а власти страны уделяют больше внимания внешним игрокам, чем собственному населению, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко."Смотрите, государство теряет суверенитет под внешним управлением, власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там и указывают, что нам делать. А народ живет отдельно", — отметила она.По ее словам, после помилования и возвращения на Украину на вопросы о президентских амбициях она отвечала: "Не хочу, но могу". "Глядя на Зеленского, я поняла, что все-таки могу. Глядя на Зеленского, можно понять, что каждый может быть президентом", — добавила Савченко.Экс-депутат отметила, что, наблюдая за работой президентов в стране, все больше начинает понимать, что глава государства должен выполнять работу, а не просто иметь амбиции."Если раньше мы думали, что президентом на Украине может быть человек умный, потом думали, что просто богатый, то теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезет", — посетовала она.В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016-го Савченко помилована президентом России, после чего вернулась на родину. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. В апреле того же года Савченко освободили из-под стражи.
https://ria.ru/20210502/ukraina-1730853134.html
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россия, надежда савченко, донбасс, верховная рада украины, украина, в мире
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Украина
теряет суверенитет из-за внешнего управления, а власти страны уделяют больше внимания внешним игрокам, чем собственному населению, такое мнение в эфире телеканала "Наш
" высказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко
.
"Смотрите, государство теряет суверенитет под внешним управлением, власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там и указывают, что нам делать. А народ живет отдельно", — отметила она.
По ее словам, после помилования и возвращения на Украину на вопросы о президентских амбициях она отвечала: "Не хочу, но могу". "Глядя на Зеленского, я поняла, что все-таки могу. Глядя на Зеленского, можно понять, что каждый может быть президентом", — добавила Савченко.
Экс-депутат отметила, что, наблюдая за работой президентов в стране, все больше начинает понимать, что глава государства должен выполнять работу, а не просто иметь амбиции.
"Если раньше мы думали, что президентом на Украине может быть человек умный, потом думали, что просто богатый, то теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезет", — посетовала она.
В 2016 году Савченко была осуждена в России
на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе
. В конце мая 2016-го Савченко помилована президентом России, после чего вернулась на родину. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. В апреле того же года Савченко освободили из-под стражи.