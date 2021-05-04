https://ria.ru/20210504/sud-1731105252.html

В Гамбурге не определились с датой слушаний против "Северного потока — 2"

В Гамбурге не определились с датой слушаний против "Северного потока — 2"

Дата начала слушаний по иску немецких экологов против строительства "Северного потока — 2" не определена и не будет названа в ближайшее время, заявили РИА... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T15:30

2021-05-04T15:30

2021-05-04T16:17

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

александр новак

сша

украина

экономика

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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Дата начала слушаний по иску немецких экологов против строительства "Северного потока — 2" не определена и не будет названа в ближайшее время, заявили РИА Новости в суде Гамбурга."Дата устного слушания дела в административном суде пока не предвидится и также не ожидается в ближайшее время", - заявили в пресс-службе, добавив, что "эти процессы часто бывают очень сложными, что часто приводит к увеличению времени процедуры".Ранее немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210504/ugroza-1731101767.html

https://ria.ru/20210504/potok-1731076468.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, александр новак, сша, украина, экономика