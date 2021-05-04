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В Гамбурге не определились с датой слушаний против "Северного потока — 2"
В Гамбурге не определились с датой слушаний против "Северного потока — 2"
Дата начала слушаний по иску немецких экологов против строительства "Северного потока — 2" не определена и не будет названа в ближайшее время, заявили РИА... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T15:30
2021-05-04T16:17
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
александр новак
сша
украина
экономика
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Дата начала слушаний по иску немецких экологов против строительства "Северного потока — 2" не определена и не будет названа в ближайшее время, заявили РИА Новости в суде Гамбурга."Дата устного слушания дела в административном суде пока не предвидится и также не ожидается в ближайшее время", - заявили в пресс-службе, добавив, что "эти процессы часто бывают очень сложными, что часто приводит к увеличению времени процедуры".Ранее немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
https://ria.ru/20210504/ugroza-1731101767.html
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россия
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, александр новак, сша, украина, экономика

В Гамбурге не определились с датой слушаний против "Северного потока — 2"

15:30 04.05.2021 (обновлено: 16:17 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Дата начала слушаний по иску немецких экологов против строительства "Северного потока — 2" не определена и не будет названа в ближайшее время, заявили РИА Новости в суде Гамбурга.
"Дата устного слушания дела в административном суде пока не предвидится и также не ожидается в ближайшее время", - заявили в пресс-службе, добавив, что "эти процессы часто бывают очень сложными, что часто приводит к увеличению времени процедуры".
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
15:04
Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов
Ранее немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2". Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В заявлении Nabu подчеркивается, что проект "напрямую разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, общая зона влияния более чем в десять раз больше".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
11:25
Строительство "Северного потока — 2" может возобновиться в конце мая
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромАлександр НовакСШАУкраинаЭкономика
 
 
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