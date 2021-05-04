https://ria.ru/20210504/sud-1731063610.html

Суд начнет рассматривать дело блогера Mellstroy, избившего девушку

Суд начнет рассматривать дело блогера Mellstroy, избившего девушку

Мировой суд Пресненского района Москвы в среду проведёт предварительное слушание по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего девушку во время... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:54

2021-05-04T09:54

2021-05-04T09:54

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мировой суд Пресненского района Москвы в среду проведёт предварительное слушание по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего девушку во время онлайн-трансляции, сообщили РИА Новости в Пресненском суде."И.о. мирового судьи судебного участка 376 Пресненского района г. Москвы назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Бурима Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ, на 05 мая 2021 года в 10 часов 30 минут", - сказала пресс-секретарь Лела Кокая.Согласно УПК, предварительные слушания проводятся в закрытом режиме.В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.Следствие установило, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы, после чего она обратилась в полицию.

https://ria.ru/20201231/onischenko--1591718760.html

https://ria.ru/20201023/bloger-1581163260.html

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россия, москва, происшествия