Суд начнет рассматривать дело блогера Mellstroy, избившего девушку
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мировой суд Пресненского района Москвы в среду проведёт предварительное слушание по делу блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего девушку во время онлайн-трансляции, сообщили РИА Новости в Пресненском суде.
"И.о. мирового судьи судебного участка 376 Пресненского района г. Москвы назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Бурима Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ, на 05 мая 2021 года в 10 часов 30 минут", - сказала пресс-секретарь Лела Кокая.
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Согласно УПК, предварительные слушания проводятся в закрытом режиме.
В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим (Mellstroy) во время прямого эфира избил девушку лицом об стол, после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Побои", ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
Следствие установило, что молодой человек во время организованной им прямой трансляции на популярном видеохостинге в интернет нанес телесные повреждения своей 21-летней знакомой, жительнице столицы, после чего она обратилась в полицию.
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