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В Петербурге теплоход врезался в опору Аничкова моста
В Петербурге теплоход врезался в опору Аничкова моста
Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как теплоход без пассажиров столкнулся с опорой моста в центре Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:57
2021-05-04T21:57
2021-05-04T22:01
фонтанка (река)
северо-западная транспортная прокуратура
финский залив
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как теплоход без пассажиров столкнулся с опорой моста в центре Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения теплохода "Маргарита" с опорой Аничкова моста 4 мая 2021 года. На борту судна пассажиров не было", - говорится в сообщении.Как сообщает прокуратура, экипаж судна не пострадал.По данным из открытых источников, теплоход "Маргарита" – это однопалубное прогулочное судно вместимостью до 50 человек. Такие суда ходя по рекам и каналам Петербурга, не заходя в Финский залив.Аничков мост – арочный мост через реку Фонтанку на Невском проспекте, который знаменит скульптурными группами "Укрощение коня человеком" Петра Клодта.
https://ria.ru/20201116/teplokhod-1584898695.html
фонтанка (река)
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фонтанка (река), северо-западная транспортная прокуратура, финский залив, санкт-петербург, происшествия