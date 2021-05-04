https://ria.ru/20210504/stolknovenie-1731144876.html

В Петербурге теплоход врезался в опору Аничкова моста

В Петербурге теплоход врезался в опору Аничкова моста

Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как теплоход без пассажиров столкнулся с опорой моста в центре Петербурга, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:57

2021-05-04T21:57

2021-05-04T22:01

фонтанка (река)

северо-западная транспортная прокуратура

финский залив

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как теплоход без пассажиров столкнулся с опорой моста в центре Петербурга, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения теплохода "Маргарита" с опорой Аничкова моста 4 мая 2021 года. На борту судна пассажиров не было", - говорится в сообщении.Как сообщает прокуратура, экипаж судна не пострадал.По данным из открытых источников, теплоход "Маргарита" – это однопалубное прогулочное судно вместимостью до 50 человек. Такие суда ходя по рекам и каналам Петербурга, не заходя в Финский залив.Аничков мост – арочный мост через реку Фонтанку на Невском проспекте, который знаменит скульптурными группами "Укрощение коня человеком" Петра Клодта.

https://ria.ru/20201116/teplokhod-1584898695.html

фонтанка (река)

финский залив

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонтанка (река), северо-западная транспортная прокуратура, финский залив, санкт-петербург, происшествия