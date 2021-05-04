https://ria.ru/20210504/ssha-1731064692.html

Уроженец Томска рассказал, почему идет в мэры Нью-Йорка

Уроженец Томска рассказал, почему идет в мэры Нью-Йорка

Виталий Филипченко, родившийся в Томске, рассказал РИА Новости о том, почему идет в мэры Нью-Йорка. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T10:03

2021-05-04T10:03

2021-05-04T14:47

виталий филипченко

билл де блазио

нью-йорк (город)

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая — РИА Новости, Алан Булкаты. Виталий Филипченко, родившийся в Томске, рассказал РИА Новости о том, почему идет в мэры Нью-Йорка.Филипченко приехал в США более десяти лет назад. У него своя фирма по грузоперевозкам. Россиянин, обладающий также гражданством США, идет на выборы как независимый кандидат. Предварительные выборы намечены на 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября. Сейчас должность мэра города занимает демократ Билл Де Блазио."Я иду в мэры и не пытаюсь получить с этого прибыль. Многие идут в мэры просто, чтобы сделать себе рекламу, заработать денег. Я другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд. То есть хочу помочь людям", — сказал Филипченко в интервью РИА Новости.По его словам, большинство оппозиционных действующему мэру кандидатов — обеспеченные люди, некоторые уже работали в мэрии. У многих, как говорит Филипченко, высокая зарплата."Когда такой человек пытается сказать, дескать, я решу твои проблемы (с которыми он, по сути, никогда не сталкивался), это просто фальсификация информации, мягко выражаясь. Я рассчитываю на эмигрантов. Не только русских — всех эмигрантов, прошедших тяжелый рабочий путь", — поделился россиянин."Потому что 50% Нью-Йорка — это эмигранты. Когда они видят во мне своих родителей, бабушек, дедушек, которые приехали, добивались, работали с утра до вечера, пытались экономить деньги, пытались обеспечить семью, пытались поставить детей на ноги, они понимают: этот парень знает наши проблемы, он действительно наш парень. Не только русские эмигранты — все они видят во мне самих себя", — отметил он.Филипченко признался, что во многом борется за пост мэра Нью-Йорка из-за обостренного чувства справедливости."Я всегда хотел помогать слабым. Я всегда считал, что должна быть какая-то справедливость. Будучи бизнесменом и видя проблемы, я хочу решить их не только для себя, но и для всех людей", — рассказал кандидат."Не люблю несправедливость. Еще в школе я был маленький, худенький. Но я не любил задир, которые лезли к другим ребятам. Я всегда вступался, лез в драку. Конечно, получал. Но в итоге все знали — с этим лучше не связываться, он не будет молчать, не будет плакать, он будет давать сдачи", — добавил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210114/yang-1592975948.html

https://ria.ru/20210309/ssha-1600476357.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий филипченко, билл де блазио, нью-йорк (город), в мире