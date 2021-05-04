На Украине призвали "не подыгрывать России" в отношении "Спутника V"
16:22 04.05.2021 (обновлено: 16:38 04.05.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь заявил, что российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в стране не будет, и призвал соблюдать "информационную гигиену" и не "подыгрывать России".
Степанов обвинил Россию в том, что "через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник".
По его мнению, те, кто "навязывает людям страхи относительно других вакцин" "сознательно или по глупости подыгрывают России". "Поэтому я призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену", - добавил он.
Сейчас на Украине используются три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (произведенные в Индии и в Южной Корее), CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. С начала прививочной кампании в стране привились от COVID-19 756 022 человека.
В середине апреля украинская социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на собственный опрос сообщила, что почти четверть населения Украины хотят вакцинироваться "Спутником V", при этом 65% жителей поддерживают власти страны в решении отказаться от российской вакцины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь выражал мнение, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением, виновные должны понести ответственность.