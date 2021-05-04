https://ria.ru/20210504/sputnik-1731111509.html

На Украине призвали "не подыгрывать России" в отношении "Спутника V"

На Украине призвали "не подыгрывать России" в отношении "Спутника V"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь заявил, что российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в стране не будет, и призвал соблюдать... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T16:22

2021-05-04T16:22

2021-05-04T16:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

максим степанов

украина

в мире

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КИЕВ, 4 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вновь заявил, что российской вакцины "Спутник V" от COVID-19 в стране не будет, и призвал соблюдать "информационную гигиену" и не "подыгрывать России".Степанов обвинил Россию в том, что "через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник".По его мнению, те, кто "навязывает людям страхи относительно других вакцин" "сознательно или по глупости подыгрывают России". "Поэтому я призываю украинцев быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену", - добавил он.Сейчас на Украине используются три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (произведенные в Индии и в Южной Корее), CoronaVac от Sinovac Biotech, а 18 апреля начали использовать вакцину Pfizer. С начала прививочной кампании в стране привились от COVID-19 756 022 человека.В середине апреля украинская социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на собственный опрос сообщила, что почти четверть населения Украины хотят вакцинироваться "Спутником V", при этом 65% жителей поддерживают власти страны в решении отказаться от российской вакцины.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь выражал мнение, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением, виновные должны понести ответственность.

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600480780.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, максим степанов, украина, в мире