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Во время сплава на реке в Алтайском крае погибла туристка
Во время сплава на реке в Алтайском крае погибла туристка
Туристка утонула при опрокидывании катамарана во время сплава по реке Песчаная в Алтайском крае, СУСК по региону начало проверку, сообщают в ведомстве. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T11:29
2021-05-04T12:16
туристы
новости - туризм
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 4 мая - РИА Новости. Туристка утонула при опрокидывании катамарана во время сплава по реке Песчаная в Алтайском крае, СУСК по региону начало проверку, сообщают в ведомстве."Второго мая 2021 года при опрокидывании катамарана с группой туристов из Новосибирской области погибла 47-летняя женщина. По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По предварительным данным, группа туристов прибыла в Смоленский район для сплава по реке Песчаная. Недалеко от поселка Красная горка один из катамаранов, на котором находились 11 человек, перевернулся."Одна из туристок не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями. В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмируют в СУСК.
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туристы, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, алтайский край, происшествия

Во время сплава на реке в Алтайском крае погибла туристка

11:29 04.05.2021 (обновлено: 12:16 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАРНАУЛ, 4 мая - РИА Новости. Туристка утонула при опрокидывании катамарана во время сплава по реке Песчаная в Алтайском крае, СУСК по региону начало проверку, сообщают в ведомстве.
"Второго мая 2021 года при опрокидывании катамарана с группой туристов из Новосибирской области погибла 47-летняя женщина. По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, группа туристов прибыла в Смоленский район для сплава по реке Песчаная. Недалеко от поселка Красная горка один из катамаранов, на котором находились 11 человек, перевернулся.
"Одна из туристок не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями. В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмируют в СУСК.
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