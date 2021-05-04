https://ria.ru/20210504/splav-1731076694.html

Во время сплава на реке в Алтайском крае погибла туристка

Во время сплава на реке в Алтайском крае погибла туристка

Туристка утонула при опрокидывании катамарана во время сплава по реке Песчаная в Алтайском крае, СУСК по региону начало проверку, сообщают в ведомстве. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T11:29

2021-05-04T11:29

2021-05-04T12:16

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БАРНАУЛ, 4 мая - РИА Новости. Туристка утонула при опрокидывании катамарана во время сплава по реке Песчаная в Алтайском крае, СУСК по региону начало проверку, сообщают в ведомстве."Второго мая 2021 года при опрокидывании катамарана с группой туристов из Новосибирской области погибла 47-летняя женщина. По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По предварительным данным, группа туристов прибыла в Смоленский район для сплава по реке Песчаная. Недалеко от поселка Красная горка один из катамаранов, на котором находились 11 человек, перевернулся."Одна из туристок не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями. В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20210503/elbrus-1730999142.html

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туристы, новости - туризм, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, алтайский край, происшествия