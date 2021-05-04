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Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Попова
Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Попова
Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Михаилу Попову, соответствующее... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T17:44
2021-05-04T17:44
россия
михаил попов
владимир путин
справки
политика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Михаилу Попову, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Попову Михаилу Михайловичу", - говорится в документе.Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, с 20 января 2012 года Попов занимал должность помощника секретаря СБ РФ, затем 29 марта 2013 года был назначен заместителем секретаря Совбеза. Путин переназначил Попова заместителем секретаря СБ в марте 2020 года.
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россия, михаил попов, владимир путин, справки, политика

Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Попова

17:44 04.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Михаилу Попову, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Попову Михаилу Михайловичу", - говорится в документе.
Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, с 20 января 2012 года Попов занимал должность помощника секретаря СБ РФ, затем 29 марта 2013 года был назначен заместителем секретаря Совбеза. Путин переназначил Попова заместителем секретаря СБ в марте 2020 года.
 
РоссияМихаил ПоповВладимир ПутинСправкиПолитика
 
 
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