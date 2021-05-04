https://ria.ru/20210504/sovbez-1731122109.html

Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Попова

Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Попова

Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Михаилу Попову, соответствующее... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T17:44

2021-05-04T17:44

2021-05-04T17:44

россия

михаил попов

владимир путин

справки

политика

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Михаилу Попову, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 30 мая 2022 года заместителю секретаря Совета безопасности РФ Попову Михаилу Михайловичу", - говорится в документе.Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, с 20 января 2012 года Попов занимал должность помощника секретаря СБ РФ, затем 29 марта 2013 года был назначен заместителем секретаря Совбеза. Путин переназначил Попова заместителем секретаря СБ в марте 2020 года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил попов, владимир путин, справки, политика